Lupa.cz  »  Podvodníci z Číny napodobují známé české e-shopy. Skrze falešné slevy okradli tisíce Čechů

Podvodníci z Číny napodobují známé české e-shopy. Skrze falešné slevy okradli tisíce Čechů

Jan Sedlák
Včera
4 nové názory

Sdílet

Čína, zloděj, sklad, skladiště, e-commerce Autor: Lupa.cz, Gemini

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) upozornil na vlnu falešných internetových obchodů, které se tváří jako známé české značky, ve skutečnosti ale jde o imitace z Číny. Nabízí falešné slevy 70 až 90 procent. Podle SOCR jde o velmi kvalitně připravené podvody, které dle odhadů okradly tisíce Čechů. Tato vlna má patřit mezi nejsofistikovanější případy, co organizace doposud viděla. Ukázka je tady.

“Reklamní kampaně na Facebooku i weby, na které odkazují, jsou velmi sofistikované a využívají všech možností, aby snížily riziko odhalení, že jde o podvod. Na první pohled jde o dokonalou vizuální kopii známých českých e-shopů a reklamy cílí na mobilní uživatele, kde je mnohem obtížnější ověřit si skutečnou adresu e-shopu. Za poslední dva týdny se obětí podvodníků z Číny staly známé české e-shopy jako jsou Sportisimo, Tescoma a Super zoo,” shrnul SOCR. Tyto obchody registrují tisíce stížností podvedených zákazníků.

Reklamy se šíří hlavně přes Facebook. Ten je ze strany SOCR upozorňován, stejně jako Česká obchodní inspekce a CZ.NIC. Podána byla i první trestní oznámení.

“Reakce je zatím velmi pomalá. Vidíme, že podvodníci zneužívají známost a oblibu naší značky a využívají možnosti dnešních technologií, ať už jde o vytvoření kopie našeho webu či neustálé změny domény, kde tyto podvodné e-shopy provozují. U takto jednoznačných podvodů by měly kontrolní orgány zasáhnout okamžitě, důrazně varovat spotřebitele, bezodkladně zablokovat podvodné weby a donutit Facebook, aby reklamy na podvodné e-shopy stáhl. Bohužel zatím vidíme, že okrádání tisíců spotřebitelů zůstává bez adekvátní reakce Facebooku i českých kontrolních orgánů,” postěžoval si Luboš Rejchrt, jednatel společnosti Super zoo.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR také dlouhodobě upozorňuje na čínské obchody jako Shein a Temu, které údajně obchází regulaci. Dále se mají dopouštět nátlakového prodeje, falešných slev, klamavých informací a podobně. Doporučení SOCR ohledně nákupu na internetu jsou zde. Na problémy čínských e-shopů dříve upozornil také Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, hlavně z důvodu citlivých dat.

Česká obchodní inspekce rozdala e-shopům pokuty 3,5 milionu za porušování zákonů Přečtěte si také:

Česká obchodní inspekce rozdala e-shopům pokuty 3,5 milionu za porušování zákonů

Vstoupit do diskuse (4 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Google si může nechat Chrome, musí se však dělit o data

Z venkovních koupališť do aquaparků a krytých bazénů

Daňový rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým nájmem

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Kolik budou stát energie? Měli byste ceny teď fixovat?

Piráti: Zdaníme ruské nerezidenty a snížíme DPH na základní potraviny

Šel na jubilejní dárcovský odběr krve, odešel s diagnózou leukémie

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Češka odhaluje zákulisí realit v Dubaji: vyprodáno za pár hodin

Aplikace řekne, kdy jít na prohlídku. Časem ukáže i čekací doby

Přibývá čtyřicátníků se žloutenkou A, nemoc se šíří dotekem

Přístroje, které mají měřit cukr bez kapky krve, nefungují

Chytré AI kamery se začínají prosazovat ve zdravotnictví

Legendární Amiga 1200 byla královnou počátku 90. let

Myslela jsem si, že první pomoc poskytnout dokážu. Ale ne

Ledová káva z plechovky v testech většinou propadla

Lidé platí tisíce za vitamíny a léky v infuzích, přínos je ale pochybný

Ozvěte se, pokud se považujete za chodicí technickou encyklopedii

Americké akcie ještě nikdy nebyly tak drahé

I mužům rostou prsa. Na začátku mohou potíž zmírnit léky

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).