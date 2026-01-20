Lupa.cz  »  Podvodný SMS spoofing v Česku klesá, stále se ale blokují miliony zpráv měsíčně

Podvodný SMS spoofing v Česku klesá, stále se ale blokují miliony zpráv měsíčně

Jan Sedlák
Dnes
Český telekomunikační úřad - ČTÚ Autor: Jan Vaca, Internet Info

Výskyt podvodných zpráv SMS, které se snaží obelhat české uživatele, klesá. I tak se ale blokují miliony podvodných SMS měsíčně. Takzvaný spoofing, kdy se změní označení odesílatele zpráv, nadále zůstává problémem. Podvodníci také využívají jiné způsoby komunikace, typicky zneužívají anonymní předplacené karty nebo aplikace typu WhatsApp. V poslední monitorovací zprávě o tom informoval Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který pochválil dobrovolná opatření ze strany mobilních operátorů.

“ČTÚ konstatuje, že operátoři individuálně zavádějí v rámci svých dobrovolných aktivit v oblasti ochrany svých zákazníků také konkrétní opatření zaměřená proti spoofingu v oblasti SMS. Zpravidla se jedná o využití tzv. Firewallů, které jsou nasazeny v reakci na identifikované anomálie provozu v sítích. Tato opatření lze hodnotit jako účinná, jejich implementací dochází řádově k blokaci jednotek milionů SMS měsíčně,” shrnul regulátor.

“Do budoucna bohužel nelze očekávat, že by podvodné aktivity podporované zneužitím služeb elektronických komunikací zcela vymizely, budou se však v čase měnit. S tím bude spojená i snaha nalézt a umožnit zavedení relevantních ochranných opatření. Důležitým krokem v této snaze je i poslední novela zákona o elektronických komunikacích, která od 1. července 2025 nově umožňuje operátorům a bankovním institucím sdílet provozní data s cílem identifikovat podezřelou komunikaci. Na mezinárodní úrovni probíhají přípravy dalších dokumentů v oblasti správy čísel v podobě norem a doporučení, v neposlední řadě je třeba zmínit i přípravu nového regulačního rámce na úrovni Evropské unie,” doplnil ČTÚ, který uživatelům poskytuje základní návod, jak podvodům předcházet.

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

