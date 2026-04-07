Pohádky o Velikonocích přilákaly k Televizi Seznam přes dva miliony diváků

Televize Seznam dosáhla během velikonočních svátků podílu na sledovanosti 3,72 procenta v cílové skupině diváků starších čtyř let a její vysílání si naladilo přes 2,16 milionu lidí.
Stanice spoléhá na osvědčenou strategii tradiční české kinematografie, která jí už několik let zajišťuje výrazně nadprůměrnou sváteční sledovanost.
Podle dat Asociace televizních organizací za období od 3. do 6. dubna 2026 dosáhla Televize Seznam celkového zásahu 2 161 496 diváků v cílové skupině 4+ (včetně odložené sledovanosti). Jako zásah se přitom uvádí počet lidí, kteří vysílání stanice sledovali nepřetržitě alespoň po dobu tří minut.
Nejvyšší podíl na trhu zaznamenala stanice na Velký pátek, kdy dosáhla 4,45 procenta. Na Bílou sobotu činil share 3,53 procenta, na Hod boží velikonoční klesl na 2,93 procenta a na Velikonoční pondělí se vrátil na 3,95 procenta.
Nejsledovanějším pořadem velikonočního vysílání se stala pohádka Jak se budí princezny s celkovým zásahem 808 230 diváků. Na druhém místě skončila pohádka Honza málem králem se 651 244 diváky a trojici nejsledovanějších titulů uzavřel rodinný film Krakonoš a lyžníci s 568 935 diváky. Velmi dobře si vedly také tradiční snímky Škola základ života (505 129 diváků) a Za humny je drak (486 929 diváků).
Průměrný celoroční podíl Televize Seznam loni byl 2,01 procenta diváků starších čtyř let.
O Velikonocích 2024 dosáhla stanice podílu 4,92 procenta v cílové skupině 18–69 let se zásahem 1,681 milionu diváků a stala se čtvrtou nejsledovanější televizní stanicí v Česku. Přímé meziroční srovnání s letoškem je však obtížné, protože aktuálně zveřejněná data používají širší cílovou skupinu diváků starších čtyř let, zatímco loňská čísla se vztahovala ke skupině 18–69 let.