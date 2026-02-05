Pohádky za miliony. Česká aplikace stojící na offline rozpoznávání hlasu získala 1 milion eur

Startup Readmio pohybující se v oblasti technologií ve vzdělávání získal navazující investici ve výši 1 milionu eur (24 milionů Kč) vedenou polským fondem Simpact Ventures. Dříve do startupu investovaly také pražský fond Zaka VC, slovenský Zero One Hundred a české Depo Ventures. Nový kapitál má pomoct mimo jiné expanzi do Asie, Spojených států a Latinské Ameriky.
Readmio využívá technologii rozpoznávání hlasu, na které spolupracovali i vědci ze Slovenské akademie věd. Nabízí text k pohádce, kterou čte rodič či jiná osoba, aplikace jej doplní zvukovým efektem, jako je zpěv ptáků, zvuky zvířátek nebo třeba praskání ohně. Zvuk přitom spustí podle klíčových slov v pohádce ve chvíli, kdy ji daná osoba čte.
Dosud si aplikaci stáhly dva miliony uživatelů a počet aktivních uživatelů přesahuje 300 tisíc měsíčně. Projekt je aktivní ve 135 zemích a pohádky nabízí v devíti různých jazycích. Kromě češtiny či slovenštiny je to také angličtina či němčina, nejnověji přidaným jazykem je hindština. Kromě pohádek nabízí i výukové aktivity.
Fond Simpact Ventures už dříve do Readmia poslal peníze, a to na konci roku 2024, kdy investoval 500 tisíc eur. Za projektem stojí Jozef Šimko, Radoslav Rajčan, Erik Nota a Ilya Novodvorskiy, sídlo má firma v Praze. Deloitte firmu zařadil do aktuálního Fast 50 CEE mezi padesátku nejrychleji rostoucích technologických firem regionu, když vykázala růst o 591 %.