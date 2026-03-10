Lupa.cz  »  Pojišťovně Slavia unikly citlivé informace včetně zdravotní dokumentace klientů, jsou k dostání na darknetu

Jan Sedlák
Včera
1 nový názor

Hacker Autor: Depositphotos

Tuzemská Slavia pojišťovna se stala terčem kybernetického útoku, v rámci něhož byly zcizeny a zveřejněny citlivé údaje jako jsou komunikace se zákazníky, jejich zdravotní záznamy nebo dokumenty týkající se pojištění. Ukradená data jsou nabízena na darknetu.

Výskyt zhruba 150 gigabajtů dat v darknetovém prostředí Lupě potvrdila samotná pojišťovna. “Šlo o chybu u dodavatelské společnosti, která byla detekována našim bezpečnostním systémem a nyní provádíme takové kroky, aby se už nemohla opakovat. Zároveň plníme zákonem dané povinnosti v rámci regulací DORA a GDPR ohledně tohoto incidentu. Konkrétnější být nemůžeme,” vzkázal Václav Bálek, mluvčí Slavia pojišťovny.

Asi 95 procent zveřejněných uniklých dat je v čitelné podobě. Některá z dat jsou chráněna hesly. Podle příspěvku na jednom z fór je ale možné jednoduše získat hash za použití nástroje zip2john a data cracknout. “Na průměrné grafické kartě to zabere méně než pět sekund,” píše se na darknetu.

Jako alarmující vyznívá informace, že soubory chráněné heslem mají často mít jako heslo datum narození pojištěných osob.

Ukradená data mají zahrnovat dokumenty o pojištění, soubory o nehodách a pojistných událostech, komunikaci mezi pojišťovnou a zákazníky, zdravotní záznamy včetně snímků z ultrazvuků, jména a e-mailové adresy klientů a další.

K úniku mělo dojít prostřednictvím zranitelnosti (Adminer), která útočníkům umožnila nasadit webshell (škodlivý skript) sloužící jako prostředek k útoku. Útočník tvrdí, že má přístup k systémům stále k dispozici.

Český stát vyvíjí software schopný odposlouchávat psaní na klávesnici skrze mikrofon a senzory telefonů Přečtěte si také:

Český stát vyvíjí software schopný odposlouchávat psaní na klávesnici skrze mikrofon a senzory telefonů

