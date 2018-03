 »  Pokrytí metra LTE signálem je opět na spadnutí, tvrdí primátorka Krnáčová

David Slížek

Naposledy oznamovali pokrytí pražského metra LTE signálem jako hotovou věc těsně před loňskými parlamentními volbami předseda hnutí ANO Andrej Babiš a radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Dopadlo to jako vždycky předtím: nijak.

Teď „dohodu na spadnutí“ oznamuje primátorka Adriana Krnáčová (ANO), podle které má signál aspoň na jedné lince začít fungovat nejpozději do podzimních komunálních voleb. Informoval o tom deník E15.

Smlouva s konsorciem mobilních operátorů může být podle primátorky podepsána v řádu týdnů. Mobilního signálu by se tak ještě letos, možná už o prázdninách, dočkala trasa C, ostatní dvě mají následovat do 18 měsíců, tvrdí politička.

Podle předsedy dozorčí rady Dopravního podniku (DPP) ale ještě definitivní rozhodnutí nepadlo, píše E15. Firma čeká na výsledek externí analýzy, která má být hotová do dubna. DPP má podle listu na stole tři varianty: podle první by metro zasíťovali operátoři, druhá počítá se stavbou infrastruktury v režii DPP a třetí možností má být pokrytí stanic metra Wi-Fi signálem.

Optimistická prohlášení primátorky brzdí také mluvčí konsorcia operátorů, které s městem o pokrytí metra už několik let vyjednává. „Minulý týden proběhlo další jednání mezi DPP a konsorciem operátorů a jsou naplánovaná expertní setkání, která mají dořešit zbývající body. Věříme, že směřujeme k finální dohodě. Potřebnou infrastrukturu pro pokrytí metra jsme připraveni stavět ihned po podpisu smlouvy, jakékoliv termíny však odhadovat nelze,“ napsal Lupě Tomáš Leixner z T-Mobilu.