Pokrytí signálem DAB+ má háček, připouští Český rozhlas

Posluchači, kteří si pořizují digitální radiopřijímače, aby mohli naladit stanice Českého rozhlasu šířené v síti DAB+, budou muset v některých oblastech investovat ještě do vnější antény. Upozorňuje na to ombudsman Českého rozhlasu Milan Pokorný. Reagoval tak na podnět nespokojeného posluchače, který se sice papírově nachází v oblasti pokryté digitálním signálem, ale přesto má s naladěním stanic potíže.



Autor: Český rozhlas Pokrytí digitálního multiplexu Českého rozhlasu, jak ho znázorňuje mapa v kampani Doba DABová

„Důležité je dodat jeden detail, a jak víme, detaily v propagačních akcích většinou nebývají. Velká část populace může přijímat digitální signál bez problémů na vytaženou anténu přenosného přijímače, ale v některých lokalitách, byť jsou zahrnuty do oněch 95 % populace, je zapotřebí vnější anténa. Postupně se budou uvádět do provozu dokrývače s menším výkonem, které zlepší situaci tam, kde to bude zapotřebí,“ připouští ombudsman.

S technickým ředitelem Českého rozhlasu chce jednat o tom, aby se kampaň „Doba DABová“ soustředila také na vysvětlení podmínek příjmu.