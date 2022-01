Policie ČR: Muž uveřil facebookovým reklamám na kryptoměny, přišel o půl milionu

Policie ČR informovala o případu muže, který uvěřil reklamám na Facebooku a podlehl podvodu s investováním do kryptoměn. Nejprve přišel o 300 tisíc a o několik měsíců později o dalších 170 tisíc korun.

Policie ČR případ popisuje takto:

Neblahou zkušenost s investováním do kryptoměny má za sebou osmačtyřicetiletý muž z Litovelska. Toho začátkem března 2021 zaujal na Facebooku reklamní banner investiční společnosti nabízející obchodování s kybernetickou měnou. Muž vyplnil registrační formulář a následně jej telefonicky kontaktoval finanční poradce. Ten zájemce zasvětil do investování a předával mu pokyny, jak má postupovat. Muž se řídil radami a do počítače si nainstaloval program pro vzdálený přístup. Tím umožnil falešnému rádci ovládat jeho počítač, včetně přístupu do internetového bankovnictví. Podvodník poté z účtu střadatele odčerpal částku přes 300 000 korun. Nato přestal s mužem jakkoliv komunikovat.

Uběhlo devět měsíců a podvedený muž na počátku ledna letošního roku opět na Facebooku narazil na nabídku jiné společnosti o výhodném investování do kybernetické měny. I v tomto případě muž postupoval, jako posledně. Vyplnil registrační formulář a vzápětí byl telefonicky kontaktován. Opět si stáhl program pro vzdálený přístup a umožnil smyšlenému poradci přístup do počítače. Ten nelelkoval a ihned přes internetové bankovnictví provedl z účtu majitele několik plateb v souhrnu za 170 000 korun. Poté se investorovi už neozval.

Až po tomto druhém nezdařeném pokusu o investování do kybernetické měny se oklamaný muž obrátil na policisty. Ti ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, za který pachateli hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až čtyři léta.

Uvědomte si, že investování do kybernetické měny je samo o sobě rizikové. Pokud se v dané oblasti neorientujete, můžete velice snadno naletět podvodníkům. Pokud se přesto rozhodnete investovat finanční prostředky v dané oblasti, obraťte se raději na renomované a důvěryhodné finanční instituce. V žádném případě neinstalujte do počítače programy z nedůvěryhodných zdrojů. Nikdy nikomu neposílejte kopie osobních dokladů, ani kopie platebních karet. V žádném případě nepovolte neznámým osobám přístup do Vašeho počítače.