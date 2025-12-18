Lupa.cz  »  Policie ČR zneškodnila call centra na Ukrajině, která Čechy okradla o stovky milionů

Policie ČR zneškodnila call centra na Ukrajině, která Čechy okradla o stovky milionů

Jan Sedlák
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Policie ČR Autor: Policie ČR

Čeští policisté si připsali další úspěch v potírání kybernetické kriminality. V rámci akcí OCTOPUS a CONNECT se jim podařilo ukončit činnost čtyř call center provozovaných na Ukrajině, které sloužily k podvodnému vylákávání peněz z lidí skrze údajné investice a vydávání se za policisty. Škoda byla ve stovkách milionů korun.

Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě na případech spolupracovala s ukrajinskými orgány včetně tamního ministerstva vnitra, Eurojustem a policejními složkami z Litvy a Lotyšska.

“Mezinárodní operace OCTOPUS: úspěšný zásah na Ukrajině chrání peníze Evropanů. NCTEKK ve spolupráci se SBU a Národní policií Ukrajiny rozbila zločineckou skupinu nabízející podvodné investice obětem z ČR i EU,” uvedla Policie ČR.

“V rámci operace CONNECT byla zlikvidována tři call centra, která připravila české občany o stovky milionů korun. Díky mezinárodní spolupráci NCTEKK s partnery z Ukrajiny, Litvy a Lotyšska, v týmu koordinovaném Eurojustem, byla rozbita organizovaná skupina v rekordním čase jednoho roku,” doplnili kriminalisté.

“V prvním případě se jednalo o podvodné investice, v případě druhém o podvodné telefonáty, při kterých se zločinci vydávali za policisty a pod legendou napadeného bankovního účtu okrádali své oběti o vysoké finanční částky.”

Policisté během zásahů zabavili falešné doklady, drahé automobily a dokonce zbraně se zásobami munice.

Policie zatkla skupinu, která z Ukrajiny Čechům nabízela na internetu podvodné investice Přečtěte si také:

Policie zatkla skupinu, která z Ukrajiny Čechům nabízela na internetu podvodné investice

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Vykrádá Google obsah z webů pro svou AI?

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Provoz krypto burzy? Podobný jako v bance

Streamingové služby zpřísňují sdílení účtů

Algoritmus místo krejčovského metru: AI přepisuje módní průmysl

Google vylepšil živé překlady, už nejsou třeba Pixel Buds

Očkování před letošní variantou chřipky chrání jen částečně

V chaosu veřejných zakázek létá bilion, technologie pomůžou

Ošetřovné 2026: Kdo dosáhne na vyšší dávku

Bitcoin pro začátečníky: Jak bitcoiny bezpečně uložit

Rok 2025 nás přinutil žít s AI. Mozek ale nestíhá

Datová centra: AI boom, limity energetiky a přesun kapacit

Matka a dcera lásku k přírodě proměnily v kvetoucí byznys

Šestnáct novinek ve Windows 11 umožňujících upravit nastavení

Půlka vinných klobás propadla. Zákazníky šidí Lidl, Globus i Makro

Práce kvapná… u snížení záloh zapomněli na paušální daní

Od ledna skokově vzrostou invalidní důchody

Podnikatelé ve víru AI: (ne)pohádky o tom, jak ušetřit stovky hodin

Brnění rukou, otékání nohou. Příčinou bývá dlouhé sezení

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).