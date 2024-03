Policie, sledování zaměstnanců i Europol. Ceny Velkého Bratra ocenily největší slídily v soukromí lidí

Výroční Ceny Velkého Bratra znají své výsledky. Anticeny zaměřené na instituce a firmy, které nejvíce narušují soukromí lidí, každý rok rozdává sdružení Iuridicum Remedium.





Letošním vítězem v kategorii Úřední slídil je podle poroty Policie ČR. Anticenu dostala za provozování systému Digitání podoba osob, který slouží k identifikaci lidí na fotografiích. " Systém funguje tak, že porovnává tvář osoby na vložené fotografii s tvářemi všech osob, respektive s jejich vektorovými charakteristikami v takzvané referenční databázi. Zdrojem těchto fotografií jsou zejména dva registry – evidence občanských průkazů a evidence cestovních dokladů. Celkem se jedná o cca 20 milionů digitálních fotografií v referenční databázi," uvádí porota ve zdůvodnění svého rozhodnutí (PDF). Policie podle ní neměla k provozu systému před jeho spuštěním zpracované zhodnocení dopadu do soukromí a chybí i dostatečný právní základ pro jeho provoz.





Firemním slídilem roku porota označila společnost Innovatrics. Ta provozuje systém Fingera, který slouží k biometrické identifikaci zaměstnanců různých společností. „Systém dodávaný společností Innovatrics využívá podle informací této společnosti na 1200 firem v Čechách i na Slovensku. Prezentace produktu nicméně vůbec nereflektuje citlivý charakter biometrických údajů zaměstnanců, včetně mnohem přísnějších pravidel pro jejich zpracování podle GDPR, které v zásadě vylučuje jejich smysluplné využívání k jakýmkoli účelům na běžných pracovištích,“ zdůvodnila udělení anticeny porota (PDF). Podle vyjádření firmy (PDF) systém umožňuje kromě biometrického ověřování také ověření přes PIN nebo kartu a jeho využívání je plně na zaměstnavateli.

Za Dlouhodobého slídila porota označila projekt MojeOdpadky.cz. Projekt nabízí obcím tzv. motivační systém, který odměňuje občany za ekologické chování v souvislosti s produkcí a likvidací odpadu. „Za tzv. EKO body mohou získat slevy. Méně ale provozovatelé už mluví o tom, že se získáním EKO bodů je spojeno i shromažďování osobních údajů provozovateli systému,“ vysvětluje porota (PDF).

Anticenu pro Výrok Velkého Bratra dostal Europol za větu „Všechny údaje jsou užitečné a měly by být předávány orgánům činným v trestním řízení. Centrum EU by nemělo provádět žádné filtrování, protože i nevinný snímek může obsahovat informace, které by mohly být v určitém okamžiku užitečné pro orgány činné v trestním řízení.“ Zástupce Europolu ji měl podle poroty (PDF) pronést na schůzce se zástupci Evropské komise. Mluvilo se na ní o chystaném nařízení, které mělo kvůli ochraně dětí online přinést provozovatelům komunikačních aplikací povinnost sledovat jejich obsah.

Naopak Pozitivní cenu dostal spolupředseda Zelených Michal Berg za to, že upozornil na plán Správy železnic instalovat na nádražích pítka, ze kterých lidé mohou čerpat vodu jen s použitím speciální mobilní aplikace. Záměr kritizoval kvůli tomu, že podle něj vytváří zbytečné překážky pro lidi bez smartphonu, cizince nebo mladší děti. „Nemám nic proti tomu, když si služby tohoto startupu objedná firma do svých prostor a přeju jim hodně štěstí v tomto byznyse. Jsem ale hodně proti tomu, abychom tohle považovali za normu u služeb ve veřejném prostoru,“ napsal (PDF). Upozornil také na to, že aplikace sbírá data uživatelů.

Kompletní výsledky, odůvodění a reakce najdete na webu Big Brother Awards.