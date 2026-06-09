Policie stíhá mladíka, který na Facebooku streamoval placený sportovní přenos

Kriminalisté obvinili devatenáctiletého muže z Českokrumlovska kvůli nelegálnímu vysílání placeného sportovního přenosu na Facebooku. Podle policie ho sledovalo nejméně 1900 dalších lidí. Společnosti, která měla práva k vysílání, měla vzniknout škoda téměř 600 tisíc korun.
Případ se podle policejní tiskové zprávy stal v noci z 26. na 27. května 2025. Muž si měl sportovní přenos legálně zaplatit za několik set korun, poté ho ale podle kriminalistů bez oprávnění vysílal přes svou veřejnou facebookovou stránku.
Policie neuvedla, o jakou sportovní událost ani placenou službu šlo. Podstatné podle vyšetřovatelů je, že přenos nebyl volně dostupný a práva k jeho šíření měla konkrétní společnost.
Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Českém Krumlově zahájili trestní stíhání pro trestný čin porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi. Stíhání probíhá na svobodě.
V případě uznání viny hrozí obviněnému až dvouletý trest odnětí svobody, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.