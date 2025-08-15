Lupa.cz  »  Policie zadržela Jiřikovského z kauzy bitcoinového daru a zabavila ministerstvu bitcoiny [AKTUALIZACE]

Policie zadržela Jiřikovského z kauzy bitcoinového daru a zabavila ministerstvu bitcoiny [AKTUALIZACE]

David Slížek
Dnes
11 nových názorů

Bitcoin, krach bitcoinu Autor: Lupa.cz s využití DALL-E
  • 13:20 – doplněna informace o zabavení darovaných bitcoinů

Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) od čtvrtečního večera provádí zásahy týkající se bitcoinového daru ministerstvu spravedlnosti. Na svém webu to oznámilo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které případ dozoruje.

„V trestní věci je dáno podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1, 4 písm. b), odst. 5 písm. b) a c) trestního zákoníku a trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy podle § 283 odst. 1, 4 písm. b) trestního zákoníku,“ vysvětluje státní zastupitelství.

Policie podle něj v případu zajišťuje osoby i věci. Podle Deníku N policisté večer za dramatických okolností zadrželi také Tomáše Jiřikovského, který letos v březnu ministerstvu vedenému tehdy Pavlem Blažkem (ODS) z odsud nejasných důvodů daroval 468,468 BTC.

Není zatím jasné, zda policie zadržela také někoho dalšího. 

Blažkovo ministerstvo nemělo bitcoinový dar přijmout, říká předběžný souhrn auditu. Finální zpráva ještě není

Blažkovo ministerstvo nemělo bitcoinový dar přijmout, říká předběžný souhrn auditu. Finální zpráva ještě není

„Jde o trestní věc, která byla v nedávné době policejním orgánem vyloučena k samostatnému řízení ze společného řízení, jehož předmět je širší,“ doplňuje státní zastupitelství.

AKTUALIZACE 13:20 – Policie také zabavila bitcoiny, které Jiřikovský ministerstvu spravedlnosti daroval. Úřad to oznámil na sociální síti. „Orgány činné v trestním řízení dnes přistoupily k zajištění bitcoinů v držení @msp. Tento úkon respektujeme. Potvrzuje závěry již dříve publikovaných právních stanovisek. Navazující kroky ministerstvo konzultuje s právníky i kupujícími,“ napsalo ministerstvo.

Část darovných bitcoinů (celkem 235) úřad na jaře vydražil. Zůstalo mu 233 bitcoinů, které pro ministerstvo spravoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Úřad také oznámil, že připravuje zveřejnění aktualizované časové osy celého případu, kterou nyní schavluje vedení ministerstva. „Vzhledem k aktivním krokům orgánů činných v trestním řízení konzultujeme, zda i v tomto stadiu řízení je její publikace možná z pohledu trestního řízení,“ doplnil úřad na sociální síti. První verzi časové osy zveřejnila ministryně Eva Decroix před déle než měsícem.

Kauza se týká bitcoinového daru v hodnotě skoro miliardy Kč (podle tehdejšího kurzu), který dříve odsouzený provozovatel darknetového tržiště Sheep Marketplace Jiřikovský daroval ministerstvu spravedlnosti.

Podle předběžných závěrů auditu, který si nechalo vypracovat současné vedení ministerstva, neměl úřad peníze přijmout, protože existovalo významné riziko, že dar může pocházet z výnosů z trestné činnosti. Tehdejší ministr Blažek, který po zveřejnění informací o daru odstoupil z funkce, trvá na tom, že nic nezákonného neudělal.

Přečtěte si naše analýzy k případu:

Bitcoiny může stát stopnout jen při pokusech o jejich oficiální směnu

Bitcoiny může stát stopnout jen při pokusech o jejich oficiální směnu

Záhada Bitcoinů v pohybu: z peněženek Nuclea odcházely i v noci po dealerově zatčení

Záhada Bitcoinů v pohybu: z peněženek Nuclea odcházely i v noci po dealerově zatčení

Bitcoiny z ministerské kauzy někdo až do konce května opakovaně rozměňoval

Bitcoiny z ministerské kauzy někdo až do konce května opakovaně rozměňoval

Spící peněženka z bitcoinové kauzy obživla jen na dva dny. Miliardy z ní mizely před darem i po něm

Spící peněženka z bitcoinové kauzy obživla jen na dva dny. Miliardy z ní mizely před darem i po něm

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

