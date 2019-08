 »  Pololetní tržby Avastu narostly na 422 milionů dolarů, slušně vyrostl i zisk

Jan Sedlák

Tržby české kyberbezpečnostní společnosti Avast v první polovině roku 2019 (končí 30. červnem) meziročně narostly o 9,2 procenta na 421,7 milionu dolarů. Jde o čísla očištěná o vliv kurzových pohybů, ukončených činností a prodej byznysu Managed Workplace. Ta generovala desítky milionů dolarů ročně a Avast jí v únoru prodal podniku Barracuda Networks. Vysoký jednociferný růst tržeb se čeká i na zbytek roku.

Zisk EBITDA meziročně přidal 6,5 procenta a činil 236,5 milionu dolarů a upravená EBITDA marže dosáhla na 55,4 procenta. Zisk na akcii (EPS) činil 0,15 dolaru, rok předtím to bylo 0,14 dolaru. Navrhovaná výše dividendy za první polovinu roku 2019, která bude splatná letos v září, je 4,4 centů na akcii.

Avastu se dařilo dvojciferně růst v rámci sekce Consumer Desktop, kde tržby meziročně poskočily o 9,5 procenta na 307,6 milionu dolarů. Firmě se dál daří dělat cross-sell skrze různé produkty, k čemuž pomáhá i koupený CCleaner. Ukončený byznys s AVG toolbary ještě stále generuje čísla a oproti očekávání by to takto mělo vydržet až do roku 2020.

„V těchto výsledcích se zřetelně ukazují strategické výhody našeho globálního modelu spotřebitelské platformy, přičemž silný růst tržeb je důsledkem naší monetizační platformy a prodejních kampaní v rámci naší uživatelské základny. Avastu se vrací investice do inovací a zákaznických zkušeností. Silnou poptávku po řešeních s dodatečnou přidanou hodnotou, jako jsou služby VPN, Utilities a produkt AntiTrack, doprovází stabilní poptávka po našich tradičních antivirových produktech. Zatímco výsledky v segment byznysu s mobilními operátory zůstávají lehce pod našimi očekáváními, v dalších oblastech spotřebitelského segmentu vykazujeme dobrou úroveň konverze i udržení zákazníků,“ uvádí k výsledkům šéf Avastu Ondřej Vlček.

Podrobné výsledky si lze v stáhnout zde, prezentace je pak k dispozici tady (obojí v PDF).