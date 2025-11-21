Lupa.cz  »  Polské úřady budou moci nařídit zablokování nelegálního internetového obsahu

Polské úřady budou moci nařídit zablokování nelegálního internetového obsahu

Filip Rožánek
Včera
internet, lan, kabel Autor: Lupa.cz, DALL-E

Polský Sejm v pátek schválil novelu zákona o poskytování elektronických služeb. Implementuje unijní nařízení o digitálních službách (DSA) a dává státním orgánům nové pravomoci v boji proti nelegálnímu obsahu.

Novelu podpořilo 237 koaličních poslanců. Proti bylo 200 zákonodárců, převážně z opozičních stran Právo a spravedlnost (PiS) a Konfederace. Zákon, který nyní míří do Senátu, definuje mechanismy pro odstraňování obsahu naplňujícího skutkovou podstatu některého z 27 vyjmenovaných trestných činů.

Za nelegální internetový obsah bude považováno například nebezpečné vyhrožování, šíření dětské pornografie, podněcování k nenávisti, propagace totalitních ideologií, ale i ekonomické delikty jako podvody či porušování autorských práv.

Schválená procedura blokování ctí princip subsidiarity, státní regulace tedy nastoupí až v okamžiku, kdy selžou samotné internetové platformy. Zákon vyžaduje, aby občan nejprve využil nahlašovací mechanismy konkrétní sociální sítě či služby. 

Teprve v případě, že platforma na nahlášení nereaguje nebo jej zamítne, může uživatel upozornit úřady. Výjimku z tohoto postupu mají pouze orgány činné v trestním řízení a takzvaní důvěryhodní oznamovatelé, kteří mohou podněty k blokování zasílat úřadům přímo.

Pokud regulátor zahájí řízení o odstranění obsahu, autor sporného materiálu obdrží vyrozumění a bude mít dva dny na vyjádření. Po uplynutí této doby a vyhodnocení důkazů rozhodne předseda Úřadu pro elektronické komunikace (respektive v případě videa předseda Národní rady pro rozhlasové a televizní vysílání).

Schéma pro nahlašování nelegálního obsahu v Polsku podle nového zákona

Český překlad původního schématu pro nahlašování nelegálního obsahu v Polsku, jak ho zveřejnilo tamní ministerstvo digitalizace.

Autor: Ministerstwo Cyfryzacji, lokalizace Lupa.cz

Zákon ukládá poskytovatelům služeb povinnost jednat neprodleně. Konkrétní lhůtu stanoví úřady s ohledem na závažnost činu. Proti rozhodnutí předsedy úřadu o smazání obsahu není možné správní odvolání, dotčený subjekt se ale může obrátit na soud.

Téma bylo v Polsku předmětem vyhrocené politické debaty. Zatímco vicepremiér a ministr pro digitalizaci Krzysztof Gawkowski normu obhajuje jako nezbytný nástroj pro zajištění bezpečnosti uživatelů a efektivní boj s dezinformacemi či podvody, opozice varuje před zneužitím pravomocí. 

Poslanci PiS a Konfederace upozorňují na riziko omezování svobody slova a zavedení cenzury skrze administrativní rozhodnutí úředníků, přičemž kritický postoj k zákonu již dříve avizoval i prezident Karol Nawrocki.

Dohled nad celým systémem si rozdělí telekomunikační úřad jako koordinátor digitálních služeb, národní vysílací rada jako regulátor pro videoobsah a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jenž bude mít na starosti oblast e-commerce.

