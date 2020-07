Polsko by chtělo do roku 2023 omezit vliv médií se zahraničními vlastníky

Předseda polské vládní strany Právo a spravedlnost Jaroslaw Kaczyński uvedl, že by se v Polsku měla zavést pravidla omezující vliv médií se zahraničními vlastníky. Nová legislativa by měla být hotová do příštích parlamentních voleb, jejichž termín připadá na rok 2023. Kaczyński to uvedl v nedělním rozhovoru pro Polský rozhlas s dovětkem, že konkrétní návrhy ještě na stole nejsou.

„Pokusíme se to provést mnohem rychleji než do konce našeho mandátu, přinejmenším na legislativní úrovni. Úspěch tohoto procesu je ale spojen s mnoha změnami, které musíme přijmout v naší zemi i v mezinárodních vztazích,“ řekl Kaczyński.

Anonymní zdroj z vládní strany sdělil minulý týden agentuře Reuters, že by v úvahu připadalo například odkoupení regionálních médií od německých vydavatelských domů. Kaczyńského straně vadí rovněž soukromá televize TVN, která patří pod americkou Discovery.

„Vliv sdělovacích prostředků nebo názorových center na mladé lidi, kteří mají z podstaty méně životních zkušeností, nelze podceňovat,“ prohlásil Kaczyński už minulý týden po prezidentských volbách. „Média v Polsku by měla být polská,“ dodal a jako příklad uvedl Českou republiku.