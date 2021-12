Polský prezident vetoval zákon omezující zahraniční vlastnictví stanic

Polský prezident Andrzej Duda vetoval zákon omezující zahraniční vlastnictví televizních či rozhlasových stanic. Normě, kterou prosadili poslanci vládní strany Právo a spravedlnost, se přezdívá „lex TVN“.

Pokud by totiž zákon začal platit, ovlivnil by majetkovou strukturu vlivné soukromé televize TVN, která je často kritická vůči vládě. Jejím vlastníkem je americká skupina Discovery. Podle nového zákona by však musela odprodat většinový podíl. Investoři ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor by mohli vlastnit maximálně 49 procent mediální firmy držící polskou vysílací licenci. Podrobnosti jsme popsali v srpnovém článku.



Proti zákonu schválenému 17. prosince probíhaly v Polsku velké demonstrace. Hlava státu míní, že by novela poškodila reputaci země v očích zahraničních investorů. TVN je největší americkou investicí v Polsku.

Jedním z prezidentových argumentů byla právě dohoda o vzájemných hospodářských a obchodních vztazích s USA. Dále také upozornil na pluralitu médií a svobodu slova. „Pokud jsme uzavřeli dohodu, musíme ji dodržet. Pak budeme moci říci, že jsme čestný národ,“ dodal.