Pomoc s nedostatkem IT odborníků. Česko zjednoduší pobyt digitálním nomádům ze zahraničí

Autor: Karel Choc, Internet Info

Vláda schválila program ekonomické migrace zaměřený na takzvané digitální nomády. Ti získají možnost požádat si o pobytové oprávnění v Česku. Jde o jeden z kroků, jak tuzemským technologickým firmám pomoci s nedostatkem odborníků.





“Je běžné, že IT specialista pracuje na více projektech na různých místech světa současně. Digitální nomádi z charakteru své práce nemohou být v klasickém pracovně-právním vztahu, a to jak kvůli jednorázovosti svěřených úkolů, tak z pohledu případných konfliktů vícenásobných pracovních poměrů a z nich plynoucích odpovědností. Účastníkům programu a jejich rodinným příslušníkům bude umožněno podat žádost o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. Žádost budou zpracována do 45 dnů od podání,” shrnulo ministerstvo průmyslu.





Program je prozatím omezen na občany z Austrálie, Japonska, Kanady, Jižní Koreji, Nového Zélendu, Velké Británie, Severního Irska, Spojených států a Tchaj-wanu. Detaily programu digitální nomád jsou zde.