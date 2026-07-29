Pomocí bezplatného českého nástroje lze vytvářet hry pro Raspberry Pi, ESP32 nebo Picopad

V České republice vzniká další zajímavý herní engine. Vladimír Smitka vytvořil Picogame, engine vytvořený nad technologií CircuitPython, tedy Pythonem přizpůsobeným pro běh na mikrokontrolérech. Díky tomu lze vyvíjet například hry pro českou bastlířskou přenosnou otevřenou herní konzoli Picopad, o níž jsme na Lupě psali.
Picogame je napsaný pro mikrokontroléry od Raspberry Pi (RP2040 a RP2350) nebo různé verze ESP32 od Espressif Systems. Picopad je primární platforma, lze ale využít i další desky.
Picogame je open source (pod licencí MIT) a lze pomocí něj dělat 2D hry. Nativní jádro v jazyce C se používá pro vykreslování, scény a kolize a herní logika se píše v Pythonu. Není nutné opakovat kompilace a flashovat firmware, deska se objevuje jako disk ve vašem počítači a stačí upravovat soubor code.py. Engine je možné vyzkoušet i bez hardwaru v rámci webového simulátoru.
Projekt je více přiblížen na webu Chiptron.cz. O oficiálních stránkách jsou pak potřebné návody. Webový simulátor je k dispozici tady.