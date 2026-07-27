Pomocí české aplikace jednoduše vytvoříte krabičky pro 3D tisk bez znalosti CADu, je zdarma

Český vývojář Vladimír Večeřa spustil službu Krabix.cz, pomocí níž je možné si jednoduše ve webovém prohlížeči připravit krabičky na 3D tisk. Vaše díla či předpřipravené výtvory si lze stáhnout ve formátech .stl a .3mf. Krabix mohou využít například ti, kdo si ještě příliš nerozumí s CADem, případně přípravou nechtějí ztrácet tolik času.
Krabix nabízí několik šablon na oblíbenou elektroniku, konkrétně Arduino Nano, UNO R3 a Pro Mini, Raspberry Pi 4, 3B+, Zero a Zero 2, ESP32 DevKit a NodeMCU v3 a dále LaskaKit ESP32-DEVkit a LPKit a ESP32-C3-LPKit.
Vedle toho je k dispozici konfigurátor skládající se z osmi kroků. Vybrat si můžete, zda chcete zacvakávací či šroubovací krabičku, rozměry, otvory pro konektory, rozměry PCB desky pro umístění, DIN lištu, těsnění nebo způsob uchycení na zeď. Součástí je i návod. Uživatelé postupně sdílejí vlastní výtvory.
Autor neustále přidává novinky a vylepšení. Skrze web mu lze poslat tip s nápadem na zlepšováky. Stejně tak ho lze podpořit dobrovolnou platbou přes QR kód. Služba je zdarma a bez reklam.