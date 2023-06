Pomocí nové aplikace Hello Emma lze ovládat iPhone mluvenou češtinou ve stylu Siri

Autor: Hello Emma

Telefony iPhony stále nenabízí digitální asistentku Siri s podporou českého jazyka. Apple v minulosti hledat zaměstnance na pozice naznačující, že lokalizaci chystá, ale prozatím k dispozici není. Také uvidíme, jak se Siri a spol. zamává nástup ChatGPT a dalších podobných technologií. Do té doby je zde zajímavá alternativa v podobě aplikace Hello Emma.





Hello Emma je dílo českého tvůrce Davida Becka, který v roce 2020 nabídl možnost komunikovat s iPhonem pomocí mluvené češtiny, a to skrze aplikaci Zkratky. Teď tento nástroj vydává v podobě samostatné aplikace, která už je dostupná na App Store. Cena činí ambiciózních 499 korun, respektive 19,99 dolaru.





“Hello Emma fungovala v roce 2020 na iOS 13, ale s příchodem iOS 14 se některé funkce zpomalily a celé se to rozbilo. Tři roky jsem to ladil, ale už se mi nepovedlo vydat spolehlivou verzi pro veřejnost. Nebylo to uživatelsky přívětivé,” popsal Beck Lupě. “Letos v lednu jsem začal programovat v Xcode a po půl roce je na světě aplikace Hello Emma. Umí český, slovensky, polsky a anglicky.”

Emma umí například spolupracovat s kalendářem, mapami, telefonem, SMS, kalkulačkou a dalšími nástroji. Některé funkce vyžadují aplikaci Zkratky. Aplikace se má postupně vylepšovat.