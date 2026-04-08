Pomohl zkrotit regulaci AI v Bruselu, teď chce pro ČR získal gigafactory. ČRA angažovaly bývalého vládního AI zmocněnce

Jan Sedlák
Dnes
Jan Kavalírek Autor: ČRA

Bývalý vládní zmocněnec pro umělou inteligenci a náměstek na ministerstvu průmyslu a obchodu Jan Kavalírek nastoupil do Českých Radiokomunikací (ČRA). Obsadil nově zřízenou pozici ředitele pro záležitosti ohledně AI v Evropské unii (Director for EU AI Affairs).

ČRA mají zájem vybudovat jednu z pěti takzvaných AI gigatováren, kterou z části zaplatí Evropská unie a členské státy. Pokud by Česko projekt získalo, rozšířilo by se aktuálně budované datacentrum Gateway na Zbraslavi, a to až na 77 MW.

Právě AI gigafactory má být jednou z Kavalírkových priorit. Během svého působení společně s ČRA snahy o získání datacentra rozjel. V Bruselu v současné době mají zpoždění, zveřejnění výzvy a podmínek se neustále odkládá. Je možné, že se tak konečně stane v květnu, ale není to jisté.

Kavalírek konkrétně “bude koordinovat projekt české AI Gigafactory a zodpovídat za spolupráci ČRA v oblasti umělé inteligence s komerčními partnery, státní správou i Evropskou komisí tak, aby byl projekt úspěšně realizován.”

“Jan Kavalírek má hlubokou znalost evropského legislativního prostředí i konkrétních jednání o AI Gigafactory. Je to člověk, který tento projekt zná od samého začátku a aktivně se podílel na jeho přípravě. Pro CRA je jeho příchod přirozeným krokem k tomu, aby koordinace projektu probíhala na nejvyšší úrovni,” uvedl Miloš Mastník, ředitel ČRA.

Kavalírek kromě jiného připravil zákon o AI a výrazně pomohl k odlehčení regulace umělé inteligence v Evropské unii.

Po svém konci na ministerstvu se stal takzvaným AI ambasadorem pro AI ve střední a východní Evropě, financují ho Svaz průmyslu a dopravy a další regionální byznysové organizace. Tuto funkci si ponechá. Pro Lupu uvedl, že na obou pozicích jsou velké průniky.

ČRA provozují několik datacenter. Pokud by gigafactory nevyšla, mají v plánu do AI investovat po své ose, i když v menším měřítku. Firma například nedávno koupila první čipy Nvidia Blackwell, které umístila do datacentra nedaleko Hodonína, okamžitě se podařilo je prodat.

Český tlak v Bruselu uspěl, Evropský parlament je pro odklad a zmírnění regulace umělé inteligence Přečtěte si také:

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Licenční smlouva: K čemu slouží a jak ji správně napsat

Šimon Churý (eD system): Nový přístav hybridní distribuce

Soud konstatoval, že Meta a YouTube způsobují závislost

Tajemství čokoládového zajíce: Jak vznikla ikona velikonočních regálů

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

Chytré televizory pod přísnějším dohledem?

Nevysvětlíte zaměstnanci nižší plat? Bude vám hrozit pokuta

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (1.)

Ochrana cloudových aplikací se konečně začíná centralizovat

Končí lhůta pro papírová přiznání za rok 2025

Jak reagovat při epileptickém záchvatu? Do úst nesahejte

Největší pokusná síť v ČR hledá nové využití privátního 5G

V Teplicích otevřela ambulance pro léčbu golfové nohy

Daňové přiznání za rok 2025: Vše, co potřebujete vědět

Náklady na jazykové modely LLM se do pěti let až desetkrát sníží

Vyšel Computertrends 4/2026

Přeočkování proti záškrtu a černému kašli bude hrazené

Po návratu z dovolené skončila dívka na dialýze

Říkali jim hadráři a věštili krach. Dnes patří k lídrům trhu

Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin

