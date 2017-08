 »  Populární MongoDB se chystá na burzu. Nejvíce chce zatopit Oraclu

Jan Sedlák

Společnost MongoDB se chystá na burzu. TechCrunch informuje, že databázový fenomén posledních let vyplnil dokumenty pro americkou komisi pro cenné papíry a primární emise by se měla uskutečnit ještě letos.

To, kolik by společnost chtěla při IPO získat peněz a na kolik by případně byla ohodnocena, se ještě neví. MongoDB každopádně během svého působení získalo investice ve výši 303,4 milionu dolarů. Zapojily se významné fondy jako Sequoia Capital. Poslední investice měla firmu ohodnotit na 1,6 miliardy dolarů.

Příliš mnoho se neví ani o hospodaření Monga. Výkonný ředitel Dev Ittycheria pouze uvádí, že firma má „devítimístné“ tržby a roste v „dvouciferných hodnotách“.

MongoDB je moderní NoSQL databáze, která je jako taková open source. Společnost MongoDB Inc. pak nad touto technologií staví podobné obchodní modely, jako je to u dalších open source společností.

Databáze jako taková našla oblibu zejména mezi mladými společnostmi, které se ji nebojí nasazovat ani na velké cloudové projekty. MongoDB používají i obři typu Facebook, Comcast, Bosch, MetLife a řada dalších.

Ittycheria sám uvádí, že firma MongoDB jde nejvíce proti Oraclu: „Věříme, že Oracle je velice zranitelný, protože ztratili srdce a duše vývojářů.“

Mongo má řadu implementací a fanoušků i v Česku. Nová šéfka českého Oraclu nedávno pro Lupu uvedla, že tuzemské firmy už nasazením open source „vyhrožují“, ale že jde spíše o taktiku, jak dosáhnout na nižší cenu.