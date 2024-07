Pořad 168 hodin končí, Nora Fridrichová v ČT zůstává

Autor: Česká televize

Česká televize už nebude vysílat nedělní publicistický pořad 168 hodin. Moderátorka Nora Fridrichová v televizi zůstává.





Na ukončení pořadu se dohodl generální ředitel ČT Jan Souček s vedením zpravodajství a programu. „Dlouholetá moderátorka a dramaturgyně pořadu Nora Fridrichová v České televizi zůstává, stejně tak jako reportéři redakce. V nejbližších dnech bude s tvůrci pořadu vedení zpravodajství jednat o jejich zapojení do výroby publicistiky ČT,“ oznámila televize v tiskové zprávě.

„K finálnímu rozhodnutí ukončit výrobu pořadu 168 hodin přispělo i dění z posledních dnů, které se pořadu bohužel také týká, a které nepoškozuje jen pořad samotný, ale nestaví do dobrého světla ani Českou televizi,“ řekl Jan Souček.

Zejména bulvární média se v uplynulých dnech vracela k atmosféře v redakci publicistiky v době, kdy ji vedl Marek Wollner. K advokátce Lucii Hrdé se dostala kopie neveřejného protokolu z doby, kdy Česká televize interně šetřila obvinění Marka Wollnera z bossingu a nevhodného chování vůči ženám. Advokátka zprávu zveřejnila na sociální síti X, což Marka Wollnera vedlo k reakci v médiích a jeho manželka poskytla novinářům část pikantní konverzace s Norou Fridrichovou. Ta reagovala, že je obsah neúplný a dodala své screenshoty.

Podle Jana Součka bude mít tým připravující 168 hodin možnost v televizi dále pokračovat. „Vedení televize věří, že v České televizi nadále tvůrci 168 hodin zůstanou, chce využít jejich dlouholetých zkušeností. Moderátorka Nora Fridrichová dostane nabídku podílet se na nových publicistických formátech,“ dodal.

Pořad se vysílal od září 2006, objevila se v něm řada zajímavých reportáží a dal i podněty k řešení mnoha společenských problémů. „V průběhu let se ale formou zpracování i obsahem odchýlil od původního formátu zpravodajsko-publicistického pořadu, který na hlavním programu ČT1 mapuje dění v uplynulém týdnu,“ konstatuje tisková zpráva České televize.

Oznámení České televize připomíná, že pořad se „potýkal i s kritikou Rady ČT, která v posledním období opakovaně konstatovala porušování Kodexu ČT“. „Přípravu pořadu 168 hodin provázely i stále častější vnitroredakční spory o obsah a zpracování reportáží,“ uvedl Petr Mrzena, ředitel zpravodajství a publicistiky.

V lednu 2009 se tehdejší šéfredaktor zpravodajství Michal Petrov omluvil prezidentu Václavu Klausovi za odvysílání pracovních materiálů z přípravy vysílání novoročního projevu. Takzvaná „kauza rozcvička“ vedla k tomu, že Klaus odmítl odpovídat na otázky redaktorů České televize.

V dubnu 2011 odvysílal pořad 168 hodin záběry z návštěvy Václava Klause v Chile, kde se mu „zalíbilo protokolární pero“. Zhruba minutový příspěvek pronikl i do světových médií, vznikla dokonce parodie v americké The Tonight Show with Jay Leno.

V roce 2019 kritizovala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání reportáž o Agrofertu, ve které chybělo vyjádření Agrofertu. Ve stejném roce pořad upozornil na výroky ministryně průmyslu Marty Novákové o tom, že Češi mají drahá mobilní data, protože je málo využívají. Kauza následně vedla k jejímu odstoupení.

Spolek Aliance pro rodinu si stěžoval Radě České televize na reportáž v pořadu 168 hodin o manželství stejnopohlavních párů. Rada ČT konstatovala porušení Kodexu ČT, ke stejnému závěru v dubnu 2023 dospěl také Etický panel ČT. „Dramaturgyně pořadu a autorka reportáže se ztotožnily s názorem jedné ze stran ideového sporu, přičemž se její oponenty snažily vědomě či nevědomě delegitimizovat,“ citoval z usnesení tehdejší generální ředitel Petr Dvořák.

Nora Fridrichová potom dostala od tehdejšího ředitele zpravodajství Zdeňka Šámala písemné upozornění na porušení pracovních povinností a televize vůči ní uplatnila blíže neupřesněný interní postih.

Na podzim 2023 Česká televize obdržela od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dvě upozornění na porušení zákonem požadované objektivity v souvislosti s týdeníkem 168 hodin. První se týkalo reportáže o slovenském politickém dění, druhé příspěvku o právní úpravě oddlužení.

V příštích dnech bude s tvůrci pořadu jednat vedení redakce o jejich zapojení do výroby publicistky ČT. „Delší dobu pracujeme na vývoji nových formátů, které doplní a obohatí dosavadní nabídku publicistických pořadů ve vysílání ČT. Při jejich přípravě počítáme i s podílem tvůrců dosud zapojených do výroby jiných publicistických relací, včetně 168 hodin,“ uvedl Michal Kubal, šéfredaktor zpravodajství a publicistiky.

Nedělní pořad 168 hodin měl premiéru 10. září 2006, podle tehdejšího konceptu šlo o týdeník s exkluzivními rozhovory, přehledem událostí týdne, reportážemi a glosami. Nora Fridrichová byla dramaturgyní a moderátorkou pořadu od samého začátku.

Aktualizováno ve 13.20 o další informace.