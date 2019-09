 »  Pořad Janka Kroupy na televizi Nova znepokojil radní Českého rozhlasu

Filip Rožánek

Jedna z podzimních novinek televize Nova, pondělní pořad Příběhy českých zločinů, zaujala členy Rady Českého rozhlasu. Televizní sérií o vyšetřování nejznámějších kriminálních případů totiž provází zaměstnanec Českého rozhlasu, investigativec Janek Kroupa. Radní chtějí od vedení rozhlasu písemné vysvětlení, kdo mu to dovolil.

„Možná bude (Janek Kroupa) říkat, že ho nemám rád, ale fakt je mi to jedno, co si o mně myslí. Všiml jsem si, že tento investigativní novinář, který – jak jsem si přečetl před X měsíci – má tuším plat 120 tisíc korun, skoro na úrovni generálního ředitele, začal dělat pořad na TV Nova. Dělá pro konkurenční médium. Přijde mi to trošku zvláštní. Já mu ty peníze tady samozřejmě nezávidím, ale domnívám se, že pokud někdo má takhle nadstandardní příjem, kupuje si rozhlas jakousi jeho exkluzivitu,“ prohlásil radní Tomáš Kňourek.

Na veřejném zasedání rady se k němu minulý týden připojil i další radní Vítězslav Jandák: „To jsou otázky, které dostáváme i z parlamentu. Tady nejde o to, že pan Kroupa pracuje i někde jinde. Určitě by z toho nevznikl takový rozruch, kdyby pracoval pro veřejnoprávní televizi. Tam by to nenarazilo, to jsou partnerské firmy. Ale on pracuje pro trošku bulvární Novu. V tom je to překvapení a to, co vzbudilo pozornost.“

Generální ředitel René Zavoral na podněty radních reagoval tím, že do 15. října předloží písemné vysvětlení, protože věc musí probrat s ředitelem zpravodajství Janem Pokorným, který byl v době jednání rady na dovolené.

„Tuto činnost musel někdo schválit. Z mého pohledu to musel být ředitel zpravodajství Jan Pokorný, případně šéfredaktor stanice Radiožurnál Ondřej Suchan. Za sebe rovnou řeknu, že nejsem šťastný, pokud někdo, kdo je tváří investigativní žurnalistiky Českého rozhlasu, je zároveň angažován jakožto autor podobného typu pořadu v soukromé televizi. Obecně fluktuace osobností napříč médii nedělá dobrotu. Český rozhlas investuje, a teď se nebavíme o panu Kroupovi, ale obecně, do moderátorských tváří nemalé prostředky proto, aby to byly především tváře veřejnoprávního Českého rozhlasu,“ uvedl Zavoral.

Radního Tomáše Kňourka dále zajímá, jestli byl Janek Kroupa nějak sankcionován kvůli reportážím o hospodaření Agrofertu na pozemcích jiných vlastníků. Rada Českého rozhlasu loni konstatovala, že v nich byl porušen Kodex Českého rozhlasu a velká vysílací rada v srpnu 2018 upozornila rozhlas na porušení zákona.

Generální ředitel následně přišel o část odměn a zároveň zkrátil odměny i řediteli zpravodajství. „Jak to dopadlo směrem k panu kolegovi Kroupovi, nechci zbytečně fabulovat. Mám za to, že tam žádná sankce nebyla, ale to bych řekl něco, co nemám ověřeno,“ sdělil Zavoral radním. I v tomto případě podá vysvětlení do poloviny října.