 »  Pornhub chce uvolnit ruce uživatelům. Synchronizuje videa s erotickými hračkami

Jan Beránek

Pornoserver už víc zapojil do své nabídky virtuální realitu a teď přidává další vjem. Firma se dala dohromady s výrobci erotických pomůcek Fleshlight a Kiiroo a spolu s nimi připravuje novou kategorii videí, které jsou na míru vytvořená pro virtuální realitu a bezdrátové sexy hračky. Zprávu přinesl server The Next Web.

Synchronizace probíhá prostřednictvím mobilní aplikace, která dokáže spárovat video i s erotickou pomůckou.

Pornhub slibuje, že bude postupně rozšiřovat záběr i na další erotické pomůcky. Především pro ty ženské, protože ty zatím synchronizovány nejsou. V plánu jsou tak značky jako OhMiBod, We-Vibe, Lovense Lush nebo Kiiroo Pearl.