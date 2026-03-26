Pornhub, XVideos a další nezavedly ověřování věku, vyšetřuje je kvůli tomu Evropská komise

David Slížek
Dnes
Erotika, erotický web Autor: Depositphotos

Evropská komise oznámila zahájení řízení s provozovateli pornostránek Pornhub, Stripchat, XNXX a XVideos. Podle předběžných zjištění mají porušovat nařízení o digitálních službách (Digital Services Act, DSA). Komise jim vyčítá, že nedostatečně brání nezletilým v přístupu ke svému obsahu.

Pornostránky podle Komise neprovedly dostatečné posouzení rizik. Jde o proces, který jim nařízení přikazuje, ale podle Komise jej weby neprovedly dostatečně důkladně a možná rizika pro nezletilé například dostatečně nekonzultovaly s neziskovkami, které se ochranou dětí zabývají. 

Komise službám vyčítá také to, že nezavedly účinné ověřování věku svých uživatelů. „Ačkoli ve svých podmínkách použití říkají, že jejich služby jsou pouze pro dospělé, všechny čtyři platformy umožňují nezletilým přístup po pouhém odkliknutí potvrzení, že jim je 18 let,“ popisuje Komise.

Podle ní tím pornoservery nesplňují požadavky na efektivní ověřování věku a musí začít přístup nezletilých účinně blokovat. 

Provozovatelé webů teď mohou na obvinění reagovat, teprve poté Komise rozhodne, zda skutečně porušují evropské regulace. V případě uznání viny jim hrozí pokuty ve výši až 6 procent ročních celosvětových tržeb.

Servery XNXX a XVideos jsou registrovány v Česku.

Kvůli povinnému ověřování věku omezil Pornhub začátkem února provoz ve Velké Británii, která účinné ověřování začala vyžadovat od července 2025. Po zavedení ověřování provozovatelé stránky oznámili, že jim návštěvnost meziměsíčně klesla o 77 procent.  

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Čtěte dále



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Zaměstnanci musejí do hlášení doplnit údaje o zaměstnancích

Segment počítačů pod 500 dolarů do dvou let zcela zmizí

Otestovali jsme ultrychlý čínský SSD disk

AI v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

Soud konstatoval, že Meta a YouTube způsobují závislost

Lipedém a celulitida se dědí. Lékař radí, jak na prevenci

Jak se vyhnout krácení pojistného plnění?

Vzniká vakcína proti tuberkulóze, která nenenchá jizvičku na paži

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

Unikátní studie Anthropicu odhaluje, co si lidé myslí o AI

Příznaky rakoviny střeva: krev ve stolici i bolest v zádech

Claude ve firmách získává na popularitě

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

Šije policisty i potápěče. „Nanynky“ jsou zrcadlem svých majitelů

Dotazy a odpovědi kolem okruhu zaměstnanců pro účely JMHZ

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

ChatGPT spotřebuje stejně elektřiny jako některé státy

