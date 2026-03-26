Pornhub, XVideos a další nezavedly ověřování věku, vyšetřuje je kvůli tomu Evropská komise

Evropská komise oznámila zahájení řízení s provozovateli pornostránek Pornhub, Stripchat, XNXX a XVideos. Podle předběžných zjištění mají porušovat nařízení o digitálních službách (Digital Services Act, DSA). Komise jim vyčítá, že nedostatečně brání nezletilým v přístupu ke svému obsahu.
Pornostránky podle Komise neprovedly dostatečné posouzení rizik. Jde o proces, který jim nařízení přikazuje, ale podle Komise jej weby neprovedly dostatečně důkladně a možná rizika pro nezletilé například dostatečně nekonzultovaly s neziskovkami, které se ochranou dětí zabývají.
Komise službám vyčítá také to, že nezavedly účinné ověřování věku svých uživatelů. „Ačkoli ve svých podmínkách použití říkají, že jejich služby jsou pouze pro dospělé, všechny čtyři platformy umožňují nezletilým přístup po pouhém odkliknutí potvrzení, že jim je 18 let,“ popisuje Komise.
Podle ní tím pornoservery nesplňují požadavky na efektivní ověřování věku a musí začít přístup nezletilých účinně blokovat.
Provozovatelé webů teď mohou na obvinění reagovat, teprve poté Komise rozhodne, zda skutečně porušují evropské regulace. V případě uznání viny jim hrozí pokuty ve výši až 6 procent ročních celosvětových tržeb.
Servery XNXX a XVideos jsou registrovány v Česku.
Kvůli povinnému ověřování věku omezil Pornhub začátkem února provoz ve Velké Británii, která účinné ověřování začala vyžadovat od července 2025. Po zavedení ověřování provozovatelé stránky oznámili, že jim návštěvnost meziměsíčně klesla o 77 procent.