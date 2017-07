 »  Posílení práv zákazníků i větší bič na operátory prošly Senátem beze změn

David Slížek

Celkem 50 hlasů pro, 7 proti a 10 se zdrželo. To je výsledek hlasování o novele zákona o elektronických komunikacích, o které dnes jednala horní komora českého parlamentu. Novela, která posiluje práva zákazníků telekomunikačních operátorů, byla schválena ve znění navrženém Poslaneckou sněmovnou a potřebuje už jen podpis prezidenta republiky.

Norma, která primárně upravuje přechod na digitální terestrické vysílání DVBT-2, to přitom před dnešním plenárním zasedáním v Senátu neměla zdaleka jisté. Hrozilo, že ji senátoři schválí s pozměňovacími návrhy a bude se tak muset vrátit do Sněmovny. Tou by přitom už nemusela do konce volebního období znovu projít a mohla tak úplně spadnout pod stůl.

Novela kromě televizní části obsahuje také několik vylepšení, která zlepšují postavení zákazníků telekomunikačních operátorů, oslabené předchozí novelou z roku 2014. Stanovuje například maximální lhůtu na přenesení telefonního čísla od jednoho mobilního operátora k druhému na 10 dní.

Dává také spotřebitelům právo odstoupit bez sankce od smlouvy, pokud ji operátor jakkoli jednostranně změní. Dosavadní úprava jim toto právo dávala jen v případě, že změna byla podstatná a v jejich neprospěch. Tak vágní formulace přitom operátoři rádi zneužívali.

V neposlední řadě novela posiluje pravomoci Českého telekomunikačního úřadu a dává mu mimo jiné právo vypočítávat pokuty za porušení zákona z výše obratu chybující firmy.

