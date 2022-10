Poškození podmořských kabelů na více místech vyvolává obavy z ruské sabotáže

Přerušené podmořské kabely na jihu Francie minulý týden zpomalily přístup k internetu pro evropské, asijské i zámořské uživatele. Uvádí to francouzský server Netcost. Z poškození nejméně tří optických tras jsou obviňovány ruské ponorky. Vyšetřovatelé však dosud nenalezli důkazy, které by to potvrzovaly.





Společnost Zscaler, která se zabývá zabezpečením cloudu, identifikovala tři přerušené spoje: Marseille-Lyon, Marseille-Milán a Marseille-Barcelona. Následně upravila směrování internetového provozu, aby problém zmírnila. Situaci komplikovalo, že nebylo možné ihned identifikovat místo poškození.





Vyšetřování probíhá na místní i mezinárodní úrovni. Francouzské úřady sbírají důkazy o incidentu. Mezitím nesouvisející poškození kabelů ve Velké Británii vyvolalo vlnu spekulací, že za poškozením sítě mohou stát neznámí ruští sabotéři. Přibližně ve stejnou dobu jako výpadek v jižní Francii byl poškozený i podmořský kabel spojující Shetlandské ostrovy se Skotskem. A týden předtím ztratily spojení i Faerské ostrovy se Shetlandy.