Poskytovatel internetu PODA opět nakupoval, získal optickou síť v Praze na Pankráci

Ostravský poskytovatel internetu a dalších telekomunikačních služeb PODA na přelomu roku opět vyrazil na nákupy. Od pražské společnosti Bohemiatel získal optickou síť v Praze na Pankráci a posílil tak v další lokalitě.
Bohemiatel funguje od roku 1994 a primárně se soustředí na výstavbu a projektování komunikačních sítí a stím spojené geodetické práce. Mezi zákazníky patří CETIN, ČD-Telematika, PODA a další. Polovinu firmy vlastní Pavel Vokrouhlík a Vladimír Procházka a zbytek David Veselý a Karel Šlapák, kteří do Bohemiatelu přišli v rámci fúze s firmou AB one.
PODA dále realizovala fúzi tří dříve koupených firem. Konkrétně jde o Katro Servis, Elory Connect III a JON.CZ. K akvizici JONu došlo nedávno, PODA firmu získala od podnikatele Jonáše Meduny a získala tak providera schopného dodat až 10 Gb/s.
PODA v posledním finančním roce udělala tržby 683 milionů korun se ziskem po zdanění 86 milionů. Jak jsme psali, firma registrovala zostřený konkurenční boj a rostoucí náklady. I PODA modernizovala na 10Gb přípojky.