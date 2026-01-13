Lupa.cz  »  Poskytovatel internetu PODA opět nakupoval, získal optickou síť v Praze na Pankráci

Poskytovatel internetu PODA opět nakupoval, získal optickou síť v Praze na Pankráci

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Martin Šigut - Poda Autor: David Slížek, Internet Info

Ostravský poskytovatel internetu a dalších telekomunikačních služeb PODA na přelomu roku opět vyrazil na nákupy. Od pražské společnosti Bohemiatel získal optickou síť v Praze na Pankráci a posílil tak v další lokalitě.

Bohemiatel funguje od roku 1994 a primárně se soustředí na výstavbu a projektování komunikačních sítí a stím spojené geodetické práce. Mezi zákazníky patří CETIN, ČD-Telematika, PODA a další. Polovinu firmy vlastní Pavel Vokrouhlík a Vladimír Procházka a zbytek David Veselý a Karel Šlapák, kteří do Bohemiatelu přišli v rámci fúze s firmou AB one.

PODA dále realizovala fúzi tří dříve koupených firem. Konkrétně jde o Katro Servis, Elory Connect III a JON.CZ. K akvizici JONu došlo nedávno, PODA firmu získala od podnikatele Jonáše Meduny a získala tak providera schopného dodat až 10 Gb/s.

PODA v posledním finančním roce udělala tržby 683 milionů korun se ziskem po zdanění 86 milionů. Jak jsme psali, firma registrovala zostřený konkurenční boj a rostoucí náklady. I PODA modernizovala na 10Gb přípojky.

Další větší regionální poskytovatel internetu mění majitele, PODA kupuje JON.CZ Přečtěte si také:

Další větší regionální poskytovatel internetu mění majitele, PODA kupuje JON.CZ

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

Slevy na dani v roce 2025 a v roce 2026

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Daň z nemovitých věcí

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).