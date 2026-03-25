Poslanci ani senátoři nezvolili nové členy Rady Českého rozhlasu. Vše se vrátí na začátek

Filip Rožánek
Včera
přidejte názor

Sdílet

Autor: Karel Choc, Internet Info

Sněmovna ani Senát ve středu 25. března nezvolily nové členy Rady Českého rozhlasu. Žádný z kandidátů nezískal v tajném hlasování potřebnou většinu. Obě parlamentní komory budou muset vypsat novou volbu od začátku. Rada má mít ze zákona devět členů, kvůli neúspěšné volbě bude dočasně fungovat jen v sedmičlenném složení.

V Poslanecké sněmovně se rozhodovalo ve druhém kole volby, které navázalo na hlasování z pátku 6. března. Tehdy poslanci obsadili jedno ze dvou volných míst, když do Rady ČRo zvolili Daniela Váňu. O druhé křeslo se ve středu utkali předseda Dozorčí komise Rady ČRo Miroslav Dittrich a historik Pavel Baran z Akademie věd. Při 173 hlasujících poslancích bylo pro zvolení zapotřebí nejméně 87 hlasů. Baran jich získal 82, Dittrich 71 – ani jeden tedy na potřebnou většinu nedosáhl.

V Senátu se volil nástupce Marka Pokorného, galeristy a někdejšího experta ODS na kulturu, jehož šestileté funkční období v Radě Českého rozhlasu končí 27. března. Pokorný kandidoval znovu a o místo se ucházel společně s dalšími šesti kandidáty. V prvním kole tajného hlasování získal Pokorný 24 hlasů, bývalý ředitel Radiožurnálu a Českého centra v New Yorku Miroslav Konvalina 19 hlasů a mediální analytička Jitka Adamčíková 15 hlasů. Houslista Jaroslav Svěcený obdržel 5 hlasů, po jednom hlasu dostali Miroslav Krupička a Michal Holeček, Jindřich Hovorka nezískal žádný.

Do druhého kola postoupili Pokorný a Konvalina. Konvalina v něm sice získal více hlasů – 37 oproti Pokorného 31 –, ani to mu ale ke zvolení nestačilo. Neuspěl o jediný hlas, potřeboval jich alespoň 38. Neúspěšným druhým kolem volba končí a celý proces se vrací na začátek včetně nových přihlášek. Senát o termínu vypsání nové volby teprve informuje.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).