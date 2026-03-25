Poslanci ani senátoři nezvolili nové členy Rady Českého rozhlasu. Vše se vrátí na začátek

Sněmovna ani Senát ve středu 25. března nezvolily nové členy Rady Českého rozhlasu. Žádný z kandidátů nezískal v tajném hlasování potřebnou většinu. Obě parlamentní komory budou muset vypsat novou volbu od začátku. Rada má mít ze zákona devět členů, kvůli neúspěšné volbě bude dočasně fungovat jen v sedmičlenném složení.
V Poslanecké sněmovně se rozhodovalo ve druhém kole volby, které navázalo na hlasování z pátku 6. března. Tehdy poslanci obsadili jedno ze dvou volných míst, když do Rady ČRo zvolili Daniela Váňu. O druhé křeslo se ve středu utkali předseda Dozorčí komise Rady ČRo Miroslav Dittrich a historik Pavel Baran z Akademie věd. Při 173 hlasujících poslancích bylo pro zvolení zapotřebí nejméně 87 hlasů. Baran jich získal 82, Dittrich 71 – ani jeden tedy na potřebnou většinu nedosáhl.
V Senátu se volil nástupce Marka Pokorného, galeristy a někdejšího experta ODS na kulturu, jehož šestileté funkční období v Radě Českého rozhlasu končí 27. března. Pokorný kandidoval znovu a o místo se ucházel společně s dalšími šesti kandidáty. V prvním kole tajného hlasování získal Pokorný 24 hlasů, bývalý ředitel Radiožurnálu a Českého centra v New Yorku Miroslav Konvalina 19 hlasů a mediální analytička Jitka Adamčíková 15 hlasů. Houslista Jaroslav Svěcený obdržel 5 hlasů, po jednom hlasu dostali Miroslav Krupička a Michal Holeček, Jindřich Hovorka nezískal žádný.
Do druhého kola postoupili Pokorný a Konvalina. Konvalina v něm sice získal více hlasů – 37 oproti Pokorného 31 –, ani to mu ale ke zvolení nestačilo. Neuspěl o jediný hlas, potřeboval jich alespoň 38. Neúspěšným druhým kolem volba končí a celý proces se vrací na začátek včetně nových přihlášek. Senát o termínu vypsání nové volby teprve informuje.