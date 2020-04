 »  Poslanci by měli další členy Rady České televize zvolit 6. května

Filip Rožánek

Zbývající volná místa v Radě České televize a Radě Českého rozhlasu by se měla zaplnit 6. května 2020. Vyplývá to ze schváleného programu jednání sněmovny, která na tento den zařadila 2. kolo voleb do veřejnoprávních rad.

V Radě České televize letos zbývá obsadit tři místa. Členy rady se mohou stát ekonomka Hana Lipovská, šachista a bývalý novinář Pavel Matocha, moderátor Luboš Xaver Veselý, vydavatel Michal Klíma, filmař Zdeněk Holý nebo protidrogový expert Ivan Douda.

V Radě Českého rozhlasu je momentálně jedno neobsazené místo. Šanci na něj má bývalá předsedkyně rady Hana Dohnálková nebo historik Jaroslav Šebek.

V březnu poslanci do televizní rady vybrali Romana Bradáče, Pavla Kysilku a Jiřího Šlégra. Novým členem rozhlasové rady se stal galerista Marek Pokorný.