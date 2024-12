Poslanci se kvůli televizním poplatkům sejdou na mimořádné schůzi

Autor: Karel Choc, Internet Info

Poslanecká sněmovna se bude takzvanou velkou mediální novelou zabývat na mimořádné schůzi, která začne v úterý 10. prosince 2024 v poledne. Druhé čtení vládního návrhu zákona je jediným navrženým bodem programu.





Ve druhém čtení se k zákonu předkládají pozměňovací návrhy. Ve sněmovním systému je jich aktuálně vloženo dvacet čtyři. Další pozměňovací návrh veřejně ohlásil ministr kultury Martin Baxa (ODS). Do mediální novely by chtěl vsunout stručnou úpravu zákona o audiovizuálních mediálních službách, aby se internetoví videotvůrci nemuseli aktivně hlásit do evidence Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Mediální novela zvyšuje rozhlasové a televizní poplatky, v případě rozhlasu na 55 Kč, v případě televize na 150 Kč. Rozšiřuje také okruh poplatníků o domácnosti, které ještě nejsou v evidenci a mají zařízení schopná přijímat vysílání přes internet. U firem by na vlastnictví nebo držení přijímače nezáleželo, všechny subjekty s více než 25 zaměstnanci by platily poplatky vypočítané podle tarifního pásma. Největší společnosti s více než 500 zaměstnanci by platily stonásobek základního poplatku.

Vláda původně předpokládala, že budou všechny změny platit od 1. ledna, to už se ale zjevně nestihne. Pokud sněmovna na mimořádné schůzi dokončí druhé čtení, zbývá po novém roce ještě třetí čtení, poté projednání v Senátu a podpis prezidenta. Pracovně se nyní mluví o účinnosti k 1. dubnu.