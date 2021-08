Poslanci si v září poslechnou kandidáty na volné místo v Radě České televize

Mediální výbor sněmovny uspořádá veřejné slyšení zájemců o volné místo v Radě České televize. Svolal ho na 9. září, kdy se poslancům představí celkem čtyři uchazeči: Zdeněk Musil, Jiří Nápravník, Jan Svoboda a Zdeněk Šarapatka. Poslední jmenovaný obhajuje mandát, který mu vyprší v polovině září.

Po skončení veřejného slyšení chce výbor hlasovat o finalistech. V praxi to znamená vyřadit jedno jméno, protože kandidátní listinu tvoří vždy trojnásobek počtu volných míst.

Teoreticky by pak měli poslanci na nejbližší schůzi sněmovny (začíná 13. září) zvolit nového člena Rady ČT. Je ale málo pravděpodobné, že by se k tomu dostali, protože na začátek října připadají sněmovní volby. Opozice navíc už několik měsíců blokuje volbu čtyř dalších radních. Pro Radu ČT to znamená, že by od září zasedala v 10 lidech místo zákonem stanovených 15 členů.