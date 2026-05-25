Poslanecká novela poplatků může ČT a ČRo ubrat až 1,4 miliardy korun

Česká televize a Český rozhlas odmítají poslanecký návrh, který by rozšířil okruh lidí a firem osvobozených od rozhlasových a televizních poplatků. Podle prvních propočtů by změna mohla veřejnoprávní média připravit dohromady až o téměř 1,4 miliardy korun.
Kavčí hory odhadly možný výpadek na více než miliardu korun. Televize přitom vychází z údajů v důvodové zprávě k novele. Pokud by se osvobození týkalo 600 tisíc přihlášených domácností, znamenalo by to podle televize snížení jejích příjmů zhruba o jednu miliardu korun. Dalších 87 milionů korun by podle ČT představoval výpadek u právnických osob.
„Navrhovaná poslanecká iniciativa znemožňuje předvídatelné a stabilní financování veřejnoprávních médií a je pro Českou televizi zcela nepřijatelná,“ uvedl mluvčí České televize Michal Pleskot. Dodal, že televize nemá přesná data o struktuře domácností, a proto nelze dopad návrhu na její hospodaření přesně určit.
Český rozhlas vyčísluje možnou ztrátu na 250 až 300 milionů korun. Také on upozorňuje, že přesnější odhad zatím není možný. Ani podle rozhlasu neexistuje spolehlivý zdroj dat o počtu jednočlenných domácností a o jejich věkové struktuře.
„Český rozhlas v otázce financování dlouhodobě preferuje status quo. Proto jakékoliv legislativní kroky, které by aktuální nastavení měly změnit, odmítáme,“ sdělila mluvčí Českého rozhlasu Lidija Erlebachová. Podle ní by se výpadek promítl do rozsahu služeb rozhlasu. Pokud by změna začala platit v průběhu roku, rozhlas to považuje za zásah do předvídatelnosti financování médií veřejné služby, který by byl v rozporu s Evropským aktem o svobodě médií (EMFA).
Iniciativa Veřejnoprávně, odbory České televize a odbory Českého rozhlasu ve společném prohlášení uvedly, že média veřejné služby by byla návrhem výrazně oslabena. Kritizují hlavně rychlost navrhované změny. Předloha počítá s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení zákona.
„ČT a ČRo by kvůli návrhu skokově přišly o stamiliony korun. Neměly by tak adekvátní prostředky na své fungování. Navíc není jasné, kdy by ke změně došlo,“ uvedla iniciativa a odbory.
Návrh novely zákona o rozhlasových a televizních poplatcích předložila skupina sedmi poslanců vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. Poplatky by podle ní nemusely platit domácnosti tvořené výhradně lidmi staršími 75 let. Senioři nad tuto hranici by přestali být poplatníky, pokud by se z evidence odhlásili. V domácnostech, kde s nimi žije mladší osoba, by poplatková povinnost zůstala zachována.
Další změna se týká podnikatelů a právnických osob. Hranice, do které se poplatky neplatí, by se zvýšila z dosavadních 24 na 50 zaměstnanců.
Předkladatelé v důvodové zprávě uvádějí, že výpadek příjmů České televize a Českého rozhlasu by se měl pohybovat v řádech stamilionů korun. Podle nich by nešlo o vážný zásah do stability financování veřejné služby. Tvrdí také, že návrh je v souladu s evropskými předpisy.