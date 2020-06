 »  Poslankyně ANO: Vadí mi forma 168 hodin a Reportérů, Moravce by měli vyměnit

Poslankyně ANO a členka mediálního výboru sněmovny Barbora Kořanová v obsáhlém rozhovoru pro server iRozhlas.cz okomentovala svou snahu o odvolání člena Rady České televize Zdeňka Šarapatky.

„Dokážu pochopit, že má někdo jiný politický názor, ale člen rady by si neměl dovolit, aby byl vidět jeho názor,“ říká Kořanová. „Vadí mi, co píše na sociálních sítích, kde má mimo jiné napsáno, že je člen Rady České televize. To stejné píše na webu Forum 24, kde uráží mě a moji rodinu, což mi vadí a myslím si, že člen rady by se takhle chovat neměl,“ argumentuje.

Poslankyně připouští, že ji k návrhu na odvolání radního vedou osobní důvody, odmítá však, že by tím chtěla zároveň uvolnit místo v televizní radě pro kandidáta komunistické strany.

Podobně jako Zdeněk Šarapatka své názory veřejně prezentují i jiní radní, včetně nově zvoleného Luboše Xavera Veselého. „Ano, ale kdybychom takhle měli posuzovat všechny kandidáty, tak bychom se nedostali vůbec nikam,“ tvrdí Kořanová.

Podle svých slov si České televize navzdory mnoha výhradám velmi váží. „Samozřejmě mi tam vadí některé pořady,“ podotýká na adresu Reportérů ČT nebo 168 hodin. „Vadí mi ale spíš forma toho pořadu, ne ty pořady samotné. Věřím tomu, že paní Fridrichová je schopná novinářka, ale vadí mi například v Reportérech ČT kauza Lidice, která mi přijde neuvěřitelná. To ale není o práci pana (Marka) Wollnera nebo Nory Fridrichové. Je to o způsobu, jakým reportáže točí,“ pokračuje Kořanová.

„Podle mě by tam ale některé pořady už neměly být. Třeba Otázky Václava Moravce. Já na to nekoukám, za mě je ten pořad za zenitem. (…) Mělo by se to celé změnit a měl by se vyměnit i pan Moravec. Mně nevadí a vážím si ho, ale na obrazovkách už podle mě nemá co dělat,“ dodává poslankyně Kořanová.

Je mi ctí být za zenitem s nejsledovanějším a nejcitovanejším diskusním pořadem v zemi. Povšimněme si prosím, že méně sledované či nesledované pořady a jejich předzenitost normalizátorkám a normalizátorům nevadí. #vypoveddoby https://t.co/P8mZA3hWcr — Václav Moravec (@vaclavmoravec) June 5, 2020

O návrhu na odvolání Zdeňka Šarapatky bude mediální výbor sněmovny jednat v úterý. Na základě svého hlasování pak dá – nebo nedá – celé sněmovně doporučení, zda radního odvolat.

V historii mediálních rad je odvolávání jednotlivých členů poměrně vzácný krok. V polovině prosince 2003 byl z Rady ČT odvolán spisovatel Ivan Binar kvůli střetu zájmů. Byl totiž předsedou Obce spisovatelů, radní ale nesmí zastávat žádnou funkci ve společenských organizacích. V radě byl tehdy půl roku, odvolání iniciovala ODS. Pro odvolání hlasovalo 140 ze 145 přítomných poslanců.

Loni čelil možnému odvolání člen Rady Českého rozhlasu Vítězslav Jandák kvůli urážkám novinářů při veřejné schůzi. Pro zbavení funkce ale hlasovali jen členové mediálního výboru z řad opozice. Mediální výbor alespoň Jandákovy výroky odsoudil.

„Já si ale myslím, že pan Šarapatka stejně odvolaný nebude,“ uzavírá Kořanová.