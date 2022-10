Poslechněte si muziku, kterou na ČVUT složila umělá inteligence

Autor: ČVUT

Na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze použili algoritmy GPT-2 pro vygenerování jazzové muziky, jejíž znění bylo následně přepsáno do not. To ukazuje, že hudba by mohla být další oblastí, kde by se mohly prvky umělé inteligence začít prosazovat jako spolutvůrci. Podobně, jako se postupně při tvorbě začínají využívat generátory obrázků typu Midjourney.





“Umělá inteligence jistě najde své uplatnění i v uměleckém světě. Můžeme například očekávat, že v nedaleké budoucnosti budou zastávat část mechanické práce při tvorbě hudebních skladeb právě algoritmy umělé inteligence. Nabídnou škálu hudebních výstupů, které produkční pak již jen zkoriguje. Místo skladatelů mohou hudbu do prostředí méně náročných na poslech (čekárny, supermarkety, apod.) generovat algoritmy. Zbývá tu však ještě plno otazníků. Například otázka, do jaké míry je produkční práce při sestavování výsledné hudby z dílčích generovaných předloh tvůrčí činnost, a zda budou tedy i veřejně produkované algoritmicky vytvořené hudební skladby podléhat stejným nebo podobným pravidlům zaštiťovaným v České republice Ochranným svazem autorů,” shrnuje ČVUT.,