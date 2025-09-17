Posluchači rozhodli, jaký bude Český rozhlas. Posílí investigativu, zavede zpravodaje v Asii

Český rozhlas představil výsledky rozsáhlé ankety, ve které zjišťoval představy veřejnosti o svém budoucím směřování. Získané podněty se promítnou do strategického dokumentu nazvaného Memorandum o veřejné službě na léta 2025 až 2029. Díky navýšení rozpočtu plynoucího z novely mediálního zákona plánuje rozhlas zároveň posílit investigativní žurnalistiku, regionální zpravodajství i programovou nabídku.
Veřejnost v anketě „Jaký chcete Český rozhlas?“ nejčastěji zdůrazňovala potřebu nezávislého zpravodajství, investigativní práce, pořadů zaměřených na vzdělávání a kulturu, a také silnější roli rádia v krizových situacích.
Generální ředitel René Zavoral na tiskové konferenci uvedl, že se názory veřejnosti do velké míry shodují se strategickými plány rozhlasu. Do průzkumu se zapojilo 11 453 lidí v on-line dotazníku a přes 100 institucí, přičemž výsledky potvrdil i kontrolní průzkum na reprezentativním vzorku populace.
Téměř polovina respondentů (48 %) si přeje, aby rozhlas nabízel širokou škálu programů pro každého, zatímco 35 % by preferovalo obsah, který neposkytují komerční stanice. Většina (58 %) by zachovala stávající rozsah služeb, 18 % by ho dokonce rozšířilo. Za stejně hodnotné jako živé vysílání považuje více než 80 % dotázaných také digitální platformy, jako je audioportál mujRozhlas nebo podcasty.
Získané podněty se stanou klíčovým podkladem pro zmíněné Memorandum, které má Rada Českého rozhlasu projednávat 24. září 2025. Následně jej podepíše generální ředitel a ministr kultury. Podle Zavorala dokument neusiluje o novou definici veřejné služby, která je již zakotvena v zákoně, ale o upřesnění jejího naplňování v následujících pěti letech.
Nová legislativní úprava rozhlasových poplatků, která rozšířila okruh plátců a změnila systém pro firmy, přinese letos do rozpočtu Českého rozhlasu přibližně 197 milionů korun navíc. Tyto prostředky umožní realizaci řady novinek.
Od října se rozroste investigativní redakce na osm členů pod vedením Markéty Chaloupské a zaměří se i na regionální kauzy. V roce 2026 plánuje rozhlas otevřít nový zpravodajský post v jihokorejském Soulu. Blízkovýchodní zpravodaj se přesune z Káhiry zřejmě do jordánského Ammánu. Zpravodajský web iRozhlas.cz jod září posílil své regionální zpravodajství, které nyní denně pokrývá dění ve všech krajích.
Rozhlas také hodlá upevnit svou roli v systému krizové komunikace státu a investuje do technologií pro vysílání při mimořádných událostech. V programové oblasti se posluchači mohou těšit na prodloužení online poslechu literárních a dramatických děl z jednoho na dva měsíce a na nové pořady v regionálním vysílání.