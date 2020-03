 »  Pošta kvůli koronaviru zavede bezkontaktní doručování

Karel Wolf

Česká pošta chce kvůli lidem v koronavirových karanténách zavést takzvané bezkontaktní doručování, informuje o tom dnes ČTK.

Bezkontaktní doručování by mělo spočívat v tom, že zásilky „do ruky“ uloží podle jejich velikosti doručovatel buď do schránky, nebo je nechá na poště, kde si je bude možné v prodlouženém (měsíčním) termínu vyzvednout.

Zejména obyvatelé lokalit s jednou poštou pro několik menších, nebo spojených obcí by tak mohli škodolibě namítnout, že vlastně k žádné velké změně nedojde, neboť jsou na podobnou praxi často již zvyklí. Hlavní rozdíl by ale měl spočívat v tom, že bezkontaktní doručování by se mělo týkat opravdu pouze lidí, nebo lokalit v karanténě. Pošta se na mimořádném opatření dohodla s Českým telekomunikačním úřadem.