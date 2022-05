Postaví Microsoft v Česku datové centrum? Firma koupila velké pozemky v Praze

Autor: Jan Veselý

Microsoft v pražském Klíčově za 1,5 miliardy korun od CPI Radovana Vítka koupil téměř šestihektarový pozemek, informovaly Seznam Zprávy. Plocha je kousek od stanice metra Letňany. Jde o první realitní investicí, kterou Microsoft v Česku udělal.

Firma aktuálně nekomentuje, co s pozemky chce dělat. Pouze říká, že hodlá nadále pomáhat Česku v digitalizací pomocí cloudových služeb.

To by mohlo znamenat, že Redmond uvedl do pohybu projekt již nějakou dobu spekulovaného datového centra. Z něj by mohl zejména státu a dalším klíčovým zákazníkům nabízet cloudové služby typu Azure nebo Office 365 (Microsoft 365) s lokálním ukládáním dat.

Jak jsme na Lupě informovali, dřívější ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a šéf dvou státních IT podniků Vladimír Dzurilla s Microsoftem podepsali dokument o spolupráci. Microsoft v něm mimo jiné uvedl, že prověří možnost stavby datacentra.

Microsoft se ve velkém zajímá o projekt státního cloudu. Mezi několika desítkami nabídek na dodávky cloudových služeb veřejné části státního cloudu dominují nabídky postavené na Azure. A to i díky dlouhodobě budované české pobočce Microsoftu a rozsáhlé síti partnerů. Pilotní provoz státní části státního cloudu se rovněž rozběhl na technologiích z Redmondu.

Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš a jeho náměstek Ondřej Profant nyní postupy, jak v cloudech a digitalizaci pokračovat dále. Ve hře jsou mimo jiné Národní datové centrum a Národní digitální agentura.

Tomu, že by Microsoft mohl v Česku datacentrum postavit, nahrávají i podobné kroky v Polsku. Tam společnost ve spolupráci se státem postavila první takový objekt v regionu. Investice činí miliardu dolarů.

Microsoft v Česku vedle prodeje a podpory provozuje také vývojové centrum. To se vedle nástrojů jako Teams, Dynamics nebo Skype soustředí právě na Azure.