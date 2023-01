Postupim zůstává odříznuta od internetu, obává se útoků

Z obav před hackerským útokem se úřady v braniborském městě Postupim minulý čtvrtek odpojily od internetu a dál zůstávají offline. Informuje o tom deník Der Spiegel. Ve městě nelze přihlašovat ani odhlašovat vozidla, vydávat osvědčení o trestní bezúhonosti nebo potvrzení z registru vozidel. Zaměstnancům postupimského úřadu nejsou doručovány e-maily.





„Bezpečnostní orgány nás informovaly o vážném ohrožení našich IT systémů. Varování jsme vzali vážně a okamžitě jsme preventivně reagovali na ochranu dat občanů. Díky dobré spolupráci s bezpečnostními orgány a přípravě IT oddělení města a městských společností se pravděpodobně podařilo zabránit přístupu do našich systémů a škodám,“ uvedl starosta města Mike Schubert.





Samospráva na svém webu doporučuje kontaktovat v případě potřeby úředníky telefonicky nebo faxem. Vedení města plánuje postupně obnovit provoz informačních systémů až v příštím týdnu. Úřad oznámil, že předtím provede rozsáhlé bezpečnostní testy. O dalších krocích už jednal krizový štáb správy.

Postupim se stala obětí hackerského útoku již na začátku roku 2020 a následně na zhruba týden odstavila své servery.