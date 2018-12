 »  Potvrzeno, Apple Pay přijde do Česka začátkem roku

Karel Wolf

Na příchod mobilních plateb prostřednictvím Apple Pay čekají fanoušci iPhone a Apple Watch již řadu měsíců, banky ale měly dosud od společnosti Apple svázané ruce a to i komunikačně. Ledy nyní prolomila Komerční banka.

Ta v tiskové zprávě o stavu svého mobilního bankovnictví na konci obsahuje nenápadnou, leč zcela explicitní zmínku právě o spuštění Apple Pay. „Na začátek příštího roku plánuje Komerční banka spuštění plateb přes telefony Apple – Apple Pay,“ říká banka v úplném závěru zprávy.

Spekulovat o zpřístupnění Apple Pay také v ČR se poprvé začalo letos na jaře. Mohly za to především zprávy pro investory některých českých bank, které naznačovaly možné uvedení Apple Pay do České republiky již v polovině tohoto roku. V září pak přišly Hospodářské noviny s údajně insiderskou informací, že by mělo ke spuštění dojít během listopadu, nebo prosince. K tomu nejen nedošlo, ale banky začaly s odvoláním na Apple podobné dohady buď přímo vyvracet, nebo alespoň zachovávat kolem Apple Pay tajemné mlčení. Mezitím Českou republiku stačilo předběhnout ve spouštění plateb Apple Pay například sousední Německo.

Přesné datum spuštění služby v ČR zatím stále nevíme, ale můžeme se orientovat podle sousedního Slovenska, které plánuje podle serveru Živě.sk spuštění Apple Pay v březnu příštího roku. Ještě o něco dříve se ale pravděpodobně dočkáme dalšího rozšíření konkurenční služby Google Pay, její nasazení hned z přelomu roku již přislíbila Equa bank a Fio banka.