Povinné měsíční hlášení JMHZ posílá účetním údaje o cizích zaměstnancích, třeba i s rodným číslem

Problémy kolem Jednotného měsíčního hlášení zaměstnanců (JMHZ) se rozrostly o skutečnost, že do některých firem se dostávají údaje úplně cizích zaměstnanců. A to včetně jména, příjmení, data a místa narození nebo osobního identifikačního čísla, které může být shodné s rodným číslem. Podle Seznam Zpráv situaci prošetřuje Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).
Není jasné, kolika firem a zaměstnanců se problém týká, ale náhled na cizí údaje popisuje na sociálních fórech řada mzdových účetních včetně toho, že vidí jejich rodné číslo. Zaměstnanci cizích firem se jim propsali do systémů spojených s JMHZ tak, jako by je zaměstnávala daná společnost. Týká se to přitom i několika let zpětně, do systému je totiž třeba zapsat i ty pracovníky, kteří ve firmě už vůbec nemusí působit. Jiní účetní si mezi sebou stěžují naopak na „ztracené“ zaměstnance, které už do systému nahlásili, ale nyní je při kontrole nevidí. Podle Seznam Zpráv ÚOOÚ ke včerejšku registroval zhruba 50 stížností a podnětů na zpracování osobních údajů v této souvislosti.
Tým digitalizace Ministerstva práce a sociálních věcí v reakci na úniky dat na síti X uvádí, že problém zaznamenal „pouze u několika případů“. „A nápravná opatření byla provedena okamžitě, v řádu několika hodin. Vzhledem k omezenému rozsahu byl vyhodnocen jako nezávažný,“ popisuje.
JMHZ potýká s problémy, které se začaly kumulovat ještě před jeho veřejným spuštěním. Účetní si stěžovali na to, že po nich chce stát podrobnosti o zaměstnancích, které už má, a že tráví čas zjišťováním skutečností, které by mnohdy o svých kolezích neměli vědět, nebo jsou přímo nedostupné. Při oficiálním spuštění naráželi na řadu problémů, v systému se ztrácely celé firmy. JMHZ I po týdnech vykazuje chyby a proti postupu se někteří ohrazují peticí. Vývojáři, kteří vytvářejí programy pro účetní, popisují nesmyslnou dokumentaci. Své zkušenosti se stálou změnou systému a podrobný vývoj popsal pro Lupu Pavel Pitřinec s tím, že některé části systému považuje za vyloženě nepřátelské.