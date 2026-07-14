Povinné tlačítko na rychlé odstoupení od smlouvy v online prostoru je o krok blíž

Takzvaná tlačítková novela se v Česku posunula ke schvalování z Poslanecké sněmovny do Senátu. Zákon zavádí povinnost obchodníkům, podle níž mají ulehčit svým zákazníkům odstupování od smlouvy a nabídnout jej podobně jednoduché, jako když lidé smlouvu uzavírají. Státy EU ho měly promítnout do své legislativy s účinností od 19. června.
Česko má zatím místo tohoto zákona účinné nařízení vlády, které určuje vzorovou podobu formuláře pro odstoupení od smlouvy, včetně nového textu, který má tlačítko pro odstoupení od smlouvy obsahovat. Kancelář Rowan Legal pak upozorňuje na skutečnost, že některé členské státy unie už příslušnou úpravu přijaly, což může ovlivnit i české prodejce. „Podnikatelé, kteří svou činnost zaměřují také na spotřebitele ve státech, jež směrnici již transponovaly, musí posoudit, zda se na jejich smlouvy vztahují tamější spotřebitelská pravidla. Česká novela zároveň pokračuje legislativním procesem a provozovatelé e-shopů by se proto měli na novou povinnost začít připravovat,“ vysvětluje Jakub Jirovský, advokát Rowan Legal.
Povinností je dát lidem k dispozici jasně označený ovládací prvek, typicky tlačítko s nápisem „Odstoupit od smlouvy“. Dostupný musí být po celou dobu lhůty pro odstoupení. Po kliknutí se zákazníkovi zobrazí online formulář, v němž vyplní nebo potvrdí své jméno, údaje o smlouvě a kontakt pro zaslání potvrzení. Podnikatel bude povinen bez zbytečného odkladu zaslat spotřebiteli potvrzení o přijetí odstoupení včetně jeho obsahu a data a času odeslání. Povinnost se týká všech, kteří uzavírají přes online rozhraní smlouvy, u nichž má spotřebitel právo na odstoupení. Může tedy jít o klasické e-shopy se zbožím, ale také o poskytovatele služeb nebo digitálního obsahu.
Ti zároveň budou muset zákazníkům zajistit srozumitelnější prezentaci podmínek i ochranu před manipulačními podobami uživatelského rozhraní, takzvanými dark patterns. Novela vychází z evropské směrnice DMFS a zastřešuje ji rozšířená ochrana spotřebitelů u finančních služeb sjednávaných na dálku. Dopadnout má například na některé spořicí a vkladové produkty, pojištění či spoření, vybraná kryptoaktiva nebo nové služby z oblasti finančních inovací, pokud pro ně neplatí zvláštní evropská regulace.
Sněmovna novelu schválila ve třetím čtení. Podle aktuálního nastavení má zákon nabýt účinnosti 1. ledna 2027. Datum se ještě může v dalším průběhu legislativního procesu změnit.