PPF: CETIN v Česku v 5G sítích nasadí technologie od Ericssonu

Společnost CETIN, kterou vlastní PPF a která spadá do skupiny PPF Telecom Group, v mobilních sítích páté generace využije technologie od švédského dodavatele Ericsson. Na Twitteru to uvedl člen představenstva PPF Vladimír Mlynář.

Další detaily, jako například, zda se se toto rozhodnutí týká pouze core částí zdejších 5G sítí a nikoliv přístupové RAN a zda bude kompletně chybět Huawei, Mlynář neuvedl. „CETIN vlastní a provozuje RAN,“ sdělil k tomu člen představenstva Michal Frankl.

„Ano, vítězem tendru je společnost Ericsson. Jakmile v CETINu dokončíme zbývající právní fomality, zveřejníme podrobnější informace,“ uvedla pro Lupu mluvčí podniku Klára Zavadilová.

CETIN si RAN technologie od Ericssonu mimo jiné vyzkoušel během testovacího provozu v Kolíně. Ericsson je zároveň s příchodem 5G sítí v Česku obchodně aktivní a po absenci v bezdrátové části v 4G se chce vrátit.

“Spousta lidí se tu podivovala nad fotkou Petra Kellnera. Hodně lidí se divilo, že nákup CME byl prověřen tolika institucemi a pak bez problémů povolen. Tolik lidí přitom tvrdilo, že to bude jinak. Tak teď další ‘překvapení’: rozhodli jsme, že v ČR bude CETIN sítě 5G stavět na Ericsson,” napsal Mlynář. Psal to i v narážce na to, že je PPF přisuzováno blízké napojení na Čínu.