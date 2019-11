 »  PPF: Nemůžeme konkurovat Netflixu, proto kupujeme CME

Filip Rožánek

Manažer Ladislav Bartoníček, minoritní akcionář PPF zodpovědný za telekomunikace, poskytl rozhovor pro Seznam, ve kterém vysvětluje nedávnou dohodu o převzetí mediální společnosti CME.

„Hovoříme-li o CME, tak nám bylo předhazováno, že jsme tu transakci udělali kvůli TV Nova. My ale kupujeme televize v pěti zemích a za poměrně velký obnos. Bylo by absurdní takovou investici dělat pro to, abychom mohli pět minut ve zprávách protlačovat nějaký obsah, což jsme nikdy nedělali a dělat nebudeme,“ prohlašuje Bartoníček.

Zahraniční televize si podle něj PPF prozatím ponechá. „Nejde nám o to, aby se divize telekomunikací a médií vyrovnala financím, jde nám o zajímavé byznysové příležitosti. V rámci telekomunikací – bez televize – se dnes bavíme o EBITDA 1,250 miliardy eur. To je spousta peněz,“ dodal.

Pořízení CME podle jeho slov dává smysl kvůli zaměření na lokální obsah. „Nejsme schopni a nechceme konkurovat Apple TV nebo Netflixu, zajímavá je pro nás schopnost generovat kvalitní lokální obsah,“ řekl doslova. Do této kategorie přitom řadí jak sportovní přenosy s účastí českých týmů, tak silné programové formáty, jako je třeba Ulice.