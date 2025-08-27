Lupa.cz  »  PPF opouští německou televizní skupinu ProSieben, svůj podíl prodává Italům

PPF opouští německou televizní skupinu ProSieben, svůj podíl prodává Italům

Filip Rožánek
Dnes
1 nový názor

Sdílet

ProSiebenSat.1 Autor: ProSiebenSat.1 Media

Investiční skupina PPF oznámila, že ukončuje svou investici v německé mediální společnosti ProSiebenSat.1 Media SE. Ve středu firma potvrdila, že se rozhodla přijmout nabídku konkurenční italské společnosti MFE-MediaForEurope a prodat jí všech svých 36 539 628 akcií. Tento balík představuje přibližně 15,68 % základního kapitálu ProSiebenSat.1.

Spolu s prodejem akcií PPF ukončuje také platnost ostatních finančních nástrojů, jejichž prostřednictvím ve firmě držela hlasovací práva. Rozhodnutí následovalo po konci lhůty pro přijetí dvou konkurenčních veřejných nabídek na odkup akcií.

Podle vyjádření PPF nezaznamenala dostatečný zájem ani jedna ze stran. Nabídka MFE oslovila jen omezený počet akcionářů, přičemž ani samotné PPF se nepodařilo získat podporu dostatečného množství akcionářů pro své cíle. V důsledku toho MFE nyní drží přes 43 % hlasovacích práv, což jí s vysokou pravděpodobností zajistí prostou většinu na valných hromadách.

Prodejte radši Italům než Kellnerové. Vedení ProSieben vydalo doporučení akcionářům Přečtěte si také:

Prodejte radši Italům než Kellnerové. Vedení ProSieben vydalo doporučení akcionářům

Skupina PPF uvedla, že nízký zájem o její nabídku jí znemožňuje pokračovat v zamýšlené roli strategického investora, který by v ProSiebenSat.1 působil jako rovnocenný partner vůči MFE. PPF měla v úmyslu sdílet své zkušenosti s rozvojem digitálních televizních a streamingových platforem. Společnost nicméně konstatovala, že její působení přispělo k vylepšení podmínek původní nabídky MFE, což podle ní zvýšilo hodnotu pro všechny akcionáře německé mediální firmy.

PPF deklarovala, že bude na německém trhu nadále vyhledávat investiční příležitosti.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Posloucháte pravidelně nějaký podcast?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Komáří přenášejí nebezpečného psího parazita

Policie zatkla Jiřikovského z kauzy bitcoinového daru

Každý je schopen zabít, stačí silný tlak, říká kriminalista

Komu se od příštího roku nevyplatí paušální daň?

Kvůli svým očím byste se měli řídit pravidlem 20/20/20

Lékaři z Brna léčí arytmii metodou, která je šetrnější

Děti bez boltce dostaly úspěšně implantát z 3D tiskárny

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou

Web úplně nezmizí, bude ale nástrojem z minulosti

Google představil telefony Pixel 10 s vylepšeným procesorem

Sdílená kola od nextbiku dojela už i do menších měst

Kdy vám peníze zachrání reklamace platby kartou?

Vydavatelé řekli, kolik chtějí za úryvky svého obsahu

Je léto žněmi pro pojišťovny? Češi připlácejí za storna i mazlíčky

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Znáte slavné stavby?

Ministerstvo: Ať e-shopy mají tlačítko pro odstoupení od smlouvy

Komu bude zaměstnavatel povinně přispívat na penzi?

Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství mají miliardy

Vlasy řídnou kvůli hormonům, barvení i gumičkám

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).