PPF vyjednává o prodeji části CETINu a Yettelu do Spojených arabských emirátů

Autor: PPF

Česká investiční skupina PPF jedná s operátorem Etisalat ze Spojených arabských emirátů o prodeji podílu ve svých telekomunikačních aktivech ze skupiny PPF Telecom Group. Podle bulharského týdeníku Capital chtějí arabové získat část operátora Yettel (dříve Telenor), kterého PPF provozuje na Balkáně. Ve hře je také vstup do CETINu.





PPF pro Hospodářské noviny uvedla, že jednání jsou v počátku a že by mělo jít o strategickou spolupráci ve střední a jihovýchodní Evropě. Česká republika by do dealu zapadat neměla. Podle Capitalu je ve hře podíl kolem 25 procent.





PPF už si do telco podnikání zahraničního investora pustila, když prodala třicetiprocentní podíl v CETINu do rukou singapurského státního fondu GIC.

Etisalat patří mezi významné operátory. Kromě domovských Emirátů působí třeba v Egyptě, Pákistánu, Saúdské Arábii, Afghánistánu a několika afrických státech.