PPF výrazně zvýšila výnosy. Zisk naopak značně klesl kvůli transakci s operátory

Jan Sedlák
Dnes
Česká investiční skupina PPF v loňském roce zvýšila výnosy o 32 procent na 3,65 miliardy eur, asi 88,8 miliardy korun. Čistý zisk se dostal na 692 milionů eur, zhruba 16,8 miliardy korun.

Zisk výrazně klesl, v roce 2024 dělal skoro 3,2 miliardy eur. “Jeho meziroční srovnání ovlivnila mimořádně vysoká základna roku 2024, do níž se promítl, mimo jiné, jednorázový výnos z prodeje podílu 50 % plus jedné akcie v mezinárodní telekomunikační společnosti PPF Telecom Group strategickému partnerovi Emirates Telecommunication Group Company (e&),” informovala skupina.

Právě telekomunikace jsou jednou z hlavních aktivit PPF, skupina vlastní firmy CETIN Czech Republic, CETIN International, O2 Czech Republic, Yettel, O2 Slovakia a s Araby zformovala značku e& PPF Telecom Group.

PPF zároveň těží z integrace svých telekomunikačních, mediálních a bankovních služeb, díky čemuž může zákazníkům prodávat propojené služby.

“E& PPF Telecom Group pokračovala v růstu napříč regionem a dále posilovala své postavení prostřednictvím akvizic SBB v Srbsku a UPC na Slovensku. V České republice jsme úspěšně propojili mediální a telekomunikační aktiva do platformy Oneplay, která se už v prvním roce stala největší streamovací službou na trhu. Pokračovali jsme v rozvoji ekosystému Unity propojujícího služby O2 a Air Bank v Česku. Právě schopnost efektivně spolupracovat napříč telekomunikacemi, médii a finančními službami dnes představuje jednu z největších konkurenčních výhod PPF,” shrnul Didier Stoessel, co-CEO a šéf investic v PPF.

Telco aktiva přináší skupině každoročně vysoké a stabilní částky na dividendách. Jen CETIN a O2 Czech Republic v loňském roce v zisku vytvořily miliardy.

O2 a CETIN zároveň patří k velkým konsolidátorům českého trhu s poskytovateli internetu, v plánu jsou další nákupy. CETIN také vyčlenil stavební firmu Nová optika zaměřenou na budování optiky. Skrze ní začal vytvářet joint-venture podniky s lokálními partnery.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz.

