Lupa.cz  »  PPL spouští podání zásilek v AlzaBoxech, téma odesílání přes boxy aktivně řeší i konkurence

PPL spouští podání zásilek v AlzaBoxech, téma odesílání přes boxy aktivně řeší i konkurence

Iva Brejlová
Včera
přidejte názor

Sdílet

PPL Autor: PPL
PPL

PPL spouští možnost odesílat zásilky přes AlzaBoxy, a to jednotlivcům i e-shopům. Podle dat firmy totiž odesílání balíčků přes výdejní box preferuje třetina Čechů. Službou tak rozšiřuje spolupráci s Alzou, dosud mohli zákazníci PPL z její sítě boxů balíčky vyzvedávat.

Dostupnost služby bude záležet na kapacitě konkrétního boxu. Podle dat firmy oblíbenost doručení do boxu v posledních letech významně roste a nyní tuto formu volí přibližně čtyři z deseti nakupujících. Pro odesílání podle PPL není nutné předem tisknout štítek a odesílatel si zvolí libovolné podací místo v síti.

Se stejným druhem služby nedávno přiznala problémy konkurenční Zásilkovna, a to kvůli zvýšenému počtu záměn a reklamací u zásilek vkládaných zákazníky do Z-Boxů. Oznámila úpravy aplikace i procesů, mimo jiné důslednější zadávání podacích kódů a jmen příjemců na balík nebo softwarové nástroje pro rychlejší dohledání možných záměn.

Naopak mimo boxy zamířila v minulých měsících firma GLS, která oznámila spojení s přepravní DoDo, aby spolu v rámci pilotního provozu objednávky z e-shopů doručovaly na adresu v přesně zvoleném dni a časovém okně.

Globus odstartoval vlastní rozvoz zboží ze svého e-shopu, sám říká, že „rozvážně“ Přečtěte si také:

Globus odstartoval vlastní rozvoz zboží ze svého e-shopu, sám říká, že „rozvážně“

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

U všech zaměstnanců se bude hlásit dosažené vzdělání

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Rozvody 2026: Nový poplatek i nová pravidla

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Tuzemské firmy se chrání obstojně, rizikově se chovají lidé

Za tyto značky se kyberútočníci vydávají nejčastěji

Z technologické dominance klesá Česko do průměru

Místo soli používají chuť přírody. Manželé suší zeleninové směsi

Filip Sajler vaří obědy pro firmy. Prodávají je chytré lednice

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

Magda Blouin vede lokální marketing v Schneinder Electric

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

Starostové a lidovci zbytečně komplikují život OSVČ

Tuxedo InfinityBook Max 15 Gen10 s procesory Intel a grafikami Nvidia

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).