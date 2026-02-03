PPL spouští podání zásilek v AlzaBoxech, téma odesílání přes boxy aktivně řeší i konkurence

PPL spouští možnost odesílat zásilky přes AlzaBoxy, a to jednotlivcům i e-shopům. Podle dat firmy totiž odesílání balíčků přes výdejní box preferuje třetina Čechů. Službou tak rozšiřuje spolupráci s Alzou, dosud mohli zákazníci PPL z její sítě boxů balíčky vyzvedávat.
Dostupnost služby bude záležet na kapacitě konkrétního boxu. Podle dat firmy oblíbenost doručení do boxu v posledních letech významně roste a nyní tuto formu volí přibližně čtyři z deseti nakupujících. Pro odesílání podle PPL není nutné předem tisknout štítek a odesílatel si zvolí libovolné podací místo v síti.
Se stejným druhem služby nedávno přiznala problémy konkurenční Zásilkovna, a to kvůli zvýšenému počtu záměn a reklamací u zásilek vkládaných zákazníky do Z-Boxů. Oznámila úpravy aplikace i procesů, mimo jiné důslednější zadávání podacích kódů a jmen příjemců na balík nebo softwarové nástroje pro rychlejší dohledání možných záměn.
Naopak mimo boxy zamířila v minulých měsících firma GLS, která oznámila spojení s přepravní DoDo, aby spolu v rámci pilotního provozu objednávky z e-shopů doručovaly na adresu v přesně zvoleném dni a časovém okně.