 »  Praha 3 podle slibů zveřejnila první vlastní software jako open source

Radnice Prahy 3 dle dřívějších slibů vydala první interní software jako open source. Stalo se tak pod vedením místostarosty této městské části Štěpána Štrébla (Piráti) ve spolupráci se spolkem Otevřená města. Nástroj, který umožňuje podání žádosti o dotaci z domova a její elektronické zpracování od podání až po vyúčtování, nyní mohou zdarma využívat všechna města a obce v České republice.

„Praha 3 software převzala jako drahý šlendrián s bezpečnostními zranitelnostmi. Pirátský místostarosta Štěpán Štrébl jej po nástupu na radnici nechal levně opravit, napojit na datové schránky, vylepšit o prvky automatizace a prosadil publikování kódu. Výsledek vedl k automatizaci dvou pracovních míst a zlevnění provozu software o 60 procent. V celé Praze by program mohl automatizovat kolem třiceti úřednických míst, v celé ČR pak čísla půjdou do stovek,“ uvádí Piráti. Štřébl situaci kolem Prahy 3, IT a open source rozebíral v rozhovoru pro Lupu.

Kompletní přepis softwaru a odstranění bezpečnostních nedostatků vyšlo na 80 tisíc. Praha 3 chce pracovat na dalších vylepšeních. Publikovaný kód je ve správě Otevřených měst. Nástroj je k dispozici na GitLabu, vyzkoušet si lze testovací instanci a další informace jsou na oficiálním webu.

„Předchozí vedení radnice nechalo původní program vyvinout za 650 tisíc a naše městská firma jej provozovala za neuvěřitelných 30 tisíc měsíčně. Přitom nic neautomatizoval a lidé stejně žádosti nosili na úřad vytištěné. Původní verze byla navíc tak děravá, že nám Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost doporučil program ihned odstavit. Museli jsme program celý kompletně přepsat, ale vyplatilo se to,“ dodává Štrébl.